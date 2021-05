Este miércoles 19 de mayo debuta la segunda temporada de “¿Quién mató a Sara”, la serie escrita por el chileno José Ignacio “Chascas” Valenzuela (la primera original de un autor nacional para Netflix), cuyo primer ciclo se convirtió en un éxito de características mundiales.

Se trata no sólo de uno de los títulos más vistos del año en la plataforma de streaming, sino también de la producción en habla no inglesa más exitosa de la plataforma en Estados Unidos.

En su primer fin de semana en cartelera, a su vez, fue el título más reproducido en 33 países, alcanzando el top 1 en sus ránkings de preferencias.

“Estamos muy agradecidos, muy emocionados, con todo el público que nos ha dejado entrar en su hogar. Qué bonito haber conectado globalmente con tantos países. Y estamos listos para conectar con la segunda. ¡Y que nos vaya mejor que en la primera!”, comentó uno de sus protagonistas, Manolo Cardona, en una exclusiva conferencia de prensa sobre la nueva temporada a la que BioBioChile tuvo acceso.

Sobre el desafío de grabar dos temporadas en un sólo rodaje, Leo Deluglio agregó: “Siempre es un reto grabar dos temporadas; pero fue muy lindo… La gente se va a encontrar con algo espectacular (en pantalla)”.

En relación a los nuevos giros de la trama, Ela Velden (Marifer, cuando joven), agregó: “Nunca terminas de saber realmente quién mató a Sara. Y estás angustiado, al borde de la tele para saber quién fue. Eso la hace emocionante: que todos son culpables, que todos son realmente personajes oscuros. El personaje de Marifer es súper clave para descifrarlo”.

Deluglio, a su vez, adelanta que esta segunda parte del puzle es aún más sorpresiva que la anterior: “Personalmente, fue una sorpresa enorme ver toda la serie final; todo pegado. El rompecabezas queda de una forma que me impactó. Me gustó, me volví fan de mi propia serie, de mis compañeros, y eso no me había pasado antes con otros trabajos”.

Polo Morín, quien interpreta a José María “Chema” Lazcano también de joven, reveló que su personaje fue construido junto a Eugenio Siller (“Chema” cuando adulto). “Además del parecido físico, el trabajo actoral fue un trabajo en equipo”, aseguró.

“Cuando conocí a Manolo (Cardona), los dos pensábamos que éramos una versión (misma) en la vida real. Somos muy parecidos, eso ayudó mucho. Desde el casting, percibieron una energía parecida”, agrega Deluglio.

Sobre el reto más importante de su personaje en esta segunda temporada, Cardona detalla: “El reto más grande al cual se va a enfrentar Álex, es a la verdad. Porque esa verdad va a cambiar muchísimas cosas; lo va a ser replantear muchísimas otras. Va a cambiar toda su perspectiva de lo que él pensaba”.

“En esta temporada la gente va a resolver muchas dudas, muchas preguntas. Y va a conocer otra parte de todos los personajes que no había visto en la temporada uno”, añadió.

Alejandro Nones (Rodolfo Lazcano) devela así la importancia de su personaje en las historias paralelas del segundo ciclo: “Bruno va a ser clave en la vida de Rodolfo en la segunda temporada, y le va a enseñar un poco a ser dueño de su vida, de su voz. Liberarse un poco del yugo que ha vivido junto a su padre y su madre toda su vida”.

Litzy Domínguez, por su parte, definió así las nuevas andanzas de Marifer: “(Ella) viene a descubrir más cosas, más secretos. Sabe más cosas de Sarita, y va a ser muy interesante ir descubriendo lo que trae en esta temporada. Yo me siento feliz”.