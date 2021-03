En todo un éxito se ha convertido la serie ¿Quién mató a Sara? de Netflix, escrita por el chileno José Ignacio “Chascas” Valenzuela, luego de ubicarse en el primer lugar de lo más reproducido en 33 países, incluidos Chile y Estados Unidos. A pesar de la buena racha, el creador sostuvo que está imposibilitado de celebrar en su país porque su familia no es reconocida en Chile.

Fue a través de un tuit que Valenzuela manifestó que le “encantaría ir a Chile a celebrar con mi familia, pero no puedo: el Estado allá no reconoce que (mi hija) Leonora tiene dos papás”.

“Por lo tanto, hay un vacío legal que puede convertirse en un grave problema a la hora de salir del país. Qué frustración”, agregó.

Frente a esto, la animadora de televisión Karen Doggenweiler comentó que es una “tremenda frustración” y llamó a que “todas las familias sean iguales y que Leonora pueda venir a ver a todos estos tíos que hoy la abrazamos a la distancia”.

El guionista contrajo matrimonio con Anthony Ortega en 2014, en Nueva York, estado donde está permitido el casamiento entre parejas homosexuales. En Chile todavía es un tema pendiente.

En enero de 2020, a través de Instagram, Valenzuela explicó en detalle que buscaba que su hija pudiera venir a Chile para que conozca “cara a cara” a su familia. No obstante, detalló que “la legislación no reconoce ni homologa su certificado de nacimiento en donde se estipula que tiene dos papás, y no un papá y una mamá”.

¿Quién mató a Sara? sigue los pasos de Álex Guzmán (Manolo Cardona), un mexicano que es encarcelado durante 18 años por el asesinato de su propia hermana, acontecido en el seno de una influyente y millonaria familia.

Tras salir del presidio, Guzmán inicia una venganza que lo llevará a enfrentar a quienes fueron sus amigos en el pasado, y a la familia de la expareja de su hermano.

Este lunes Netflix anunció que tendrá una segunda temporada.

