19 marzo, 2021 | Publicado a las 15:36

Luis Gnecco habla de su estado de salud tras ser dado de alta por covid-19: "Todavía estoy asustado"

La noche del jueves, a través de su cuenta de Instagram, el actor Luis Gnecco dejó en evidencia que había sido dado de alta y que se encontraba de regreso en su casa.

Por lo mismo, el viernes en la tarde conversó con Andrea Aristegui y José Luis Repenning en Meganoticias, donde reveló algunos detalles de su estado de salud actual, tras sobrevivir al contagio de coronavirus.

“Puedo decir que soy un gallo afortunado. Ha sido un período duro. Más de una semana en cuarentena solo en la casa. No me sentí muy bien, y cuando me empecé a sentir francamente mal, tomé la decisión de ir a la clínica”, dijo inicialmente el jurado de Got Talent Chile.

“Es una cuestión para estar asustado todo el tiempo. De hecho, todavía estoy asustado. Se supone que es un bicho que no sabes cuándo cambian los índices. Ayer estaban a punto de darme de alta, estaba todo súper bien, pero un índice especial de algo se disparó y eso puede llevarte a situaciones delicadas”, reveló en la entrevista.

“Voy a seguir trabajando”

“Tengo la fortuna de poder pagar la mejor atención de salud que hay en Chile. Decidí internarme ahí justamente para prevenir y estar en las mejores manos, pero eso no te exime de la gravedad de la situación. Hubo días complicados, pero ya salí y estoy bien“, reflexionó respecto a lo que le tocó vivir esta semana.

Recordemos que Luis Gnecco resultó afectado tras el brote en el equipo de la obra Orquesta de Señoritas, donde compartía con Cristián Campos y Tomás Vidiella, entre otros actores y funcionarios culturales que también se contagiaron.

Sus malestares finalmente derivaron en un cuadro importante de neumonía, por lo que tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Alemana.

Sobre lo que viene de aquí en adelante para él, aclaró: “Tengo que estar tranquilo. Voy a seguir trabajando. Tengo una agenda bien nutrida por delante. Estoy grabando una serie, además de los capítulos que quedan de Got Talent. Hay que ir de a poco e ir entrando en la rutina habitual”.

Según sus palabras, había mantenido todos los cuidados posibles, y durante la pandemia se realizó más de 30 test PCR a modo de precaución para seguir con sus actividades laborales. “Nos tocó al interior de un equipo de trabajo y es así. Esto te agarra o no te agarra, y si te agarra, te agarra con tu salud. Por eso hay que cuidarse y respetar los protocolos y las medidas sanitarias que arroja la autoridad“, concluyó.