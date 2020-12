18 diciembre, 2020 | Publicado a las 18:43

18 diciembre, 2020 | Publicado a las 18:43

¿Qué harían en caso de ganar los $15 millones? Esto respondieron los finalistas de Yo Soy

¿Qué harían en caso de ganar los $15 millones? Esto respondieron los finalistas de Yo Soy

Este es domingo comienza la Gran Final de Yo Soy, el estelar de Chilevisión, que busca al mejor imitador de Chile. Y son nueve los candidatos a quedarse no sólo con dicho reconocimiento, sino que también con un millonario premio.

El triunfador del programa se llevará 15 millones de pesos, por lo que cada uno de los participantes que quedan en competencia, se encuentran afinando hasta el más mínimo detalle de su presentación final.

Los intérpretes de Daddy Yankee, Ana Gabriel, Cat Stevens, Gloria Trevi, Raphael, Miguel Bosé, Yuri, Mon Laferte y George Michael dejarán todo en el escenario para conquistar al jurado y al público, que tendrá el honor y la difícil misión de escoger al mejor.

Por lo mismo es que en Página 7 quisimos saber cómo se están preparando cada uno de los finalistas, para saber con qué van a sorprender a los televidentes y de paso, consultamos qué harían con el premio, en caso de alzarse como el ganador.

Karen Rivera – Yuri

“He estado ensayando y mirando los videos de Yuri, sus gestos, dónde entrar en las canciones, ya que están algo modificadas. Y además estoy mentalizándome para estar tranquila y hacer un buen show, como lo he hecho en todas las presentaciones a lo largo de estos 8 años que hago el personaje”, dice la doble de la artista mexicana.

Respecto a con qué se encontrará el público el domingo, avisa que “la gente verá un espectáculo con energía, interpretación, fuerza y alegría”.

¿El premio? “Pagaría algunas deudas y guardaría dinero, ya que trabajo cantando y en este tiempo no he podido hacerlo, aunque lo he llevado de buena manera, no me puedo quejar ni ser malagradecida. Pero como todo es incierto, la alternativa más lógica es guardar el dinero”, sostiene.

Rafael Arancibia – George Michael

“He estado descansando, practicando técnica vocal y dándole al personaje, Practico tres veces a la semana, durante hora y media, máximo dos horas, y ahora que se viene la final, todos los días. He visto mucho video, coreografías y he escuchado harto a George (Michael)“, afirma el joven músico.

Respecto a qué haría en caso de obtener el primer lugar, afirma que “pagaría plata que debo, porque durante la pandemia no pude trabajar mucho, ni generar los mismos ingresos. Además, invertiría en mi álbum como solista, grabando mi segundo EP, llamado Damian Black: Luna y Aries. Tengo mis primeros tres singles en Spotify”, indica.

Por último, confiesa que “me tomaría unas vacaciones en Europa, porque no me he tomado vacaciones en más de un año”.

Soledad Arévalo – Gloria Trevi

“Aparte de prepararme física y psicológicamente, invertí tiempo en tratamientos faciales y dentales, para poder llegar bien a la final. Es complejo esta vez, porque es en vivo. Un error y se pueden ir a las pailas los sueños“, manifiesta la nortina.

“Todo depende de cómo actuemos en el momento, pero me siento preparada“, agrega confiada en sus capacidades.

En cuanto al premio, Soledad dice que “ojalá todos nos ganáramos los 15 millones, pero no me he preocupado mucho de eso. Haría muchas cosas, por ejemplo, un negocio, pero mi anhelo es hacerlo bien. El premio ya lo gané con el cariño de la gente. Y si tengo que ganar, a todos, en este tiempo, nos vienen bien las lucas”, admite.

Joaquín Bravo – Cat Stevens

“He estado estudiando mucho los detalles de los videos de Cat Stevens. Mi personaje es un poco más calmo, por lo que quizá he tenido que esforzarme un poco más, teniendo la obligación de innovar y mostrar cosas diferentes, que puedo imitar cualquier etapa del personaje”, expresa Joaquín a nuestro medio.

“Cada desafío implicó un trabajo meticuloso de estudiar los videos de Cat Stevens, escuchar los temas en una velocidad más lenta y analizar sus movimientos, porque ese meneo característico no es al azar, está marcando el tiempo como un metrónomo”, reconoce.

“En caso de ganar, simplemente invertiría en el personaje. Me compraría la guitarra que tiene Cat, que es una Gibson J200, que es la que lo acompaña en sus conciertos y darle un poco más de profesionalismo a este tributo”, aclara.

Paulo Rojas – Miguel Bosé

“Me lo he tomado muy tranquilo, haciendo lo necesario y con la energía centrada, ensayando mucho cada gesto, movimiento, acting y voz dosificando hacia lo preciso e interpretativo“, di ce el hombre que encarna al artista español.

“Será una final hermosa, con elementos nuevos sin duda. El público puede esperar un grupo de artistas apasionados por lo hacen que dejará todo en el escenario”, aventura el actor.

“En caso de ganar, me gustaría distribuir ese dinero entre familia y deudas personales. No ha sido fácil para nadie y creo que significaría un respiro importante. Pero principalmente estaría muy agradecido y contento por el apoyo y reconocimiento del público”, lanza.

Camila Chacón – Mon Laferte

“Me he preocupado de descansar, de que me mi cabeza esté fuerte. En cuanto al público, pueden esperar muchas sorpresas, hay harto show, baile. Vamos a prender un poco la cosa”, confiesa Camila.

Respecto al premio, la intérprete señala que le serviría para irse de Santiago. “Así puedo tener mi casa, emprender. Si uno lo piensa, no es mucha plata, pero uno tiene que ser inteligente para poder multiplicar ese dinero y utilizarlo para llevar una vida sana, ojalá fuera de Santiago”, expresa Chacón.

Geraldine Romero – Ana Gabriel

“He practicado mucho, no llevo años en esto, soy nueva y me ha costado estar a la altura de mis compañeros que son sensacionales. Espero que el publico que me sigue, quede sorprendido con mi presentación en la final”, dice la doble de la artista azteca.

“Con respecto al premio, si ganara terminaría mis estudios de Ingeniería, o daría algún pie para tener mi casita, y a si poder volver a tener a mi hijo conmigo”, señala.

Cristóbal Osorio – Raphael

“Me estoy preparando con mucho empeño y trabajo, revisando todos los días videos del gran Raphael, estudiando el personaje, viendo sus presentaciones, escuchando su música, para ir copiando cada frase a la perfección, al igual que el color de voz de Raphael, que es muy importante en Yo Soy“, sostiene el intérprete.

“He tratado de escuchar lo que la gente pide y escogí una canción maravillosa. He practicado mucho ese tema, una canción muy fuerte en cuanto a interpretación, pero que el público me ha estado pidiendo”, explica, escuchando a sus seguidores.

¿Qué haría si ganara? “Lo más importante para toda persona es pensar en la casa propia y si llego a obtener el premio, sería para pagar la casa propia. Eso es lo fundamental, lo más importante para mí es tener un techo para mi familia, para mi hija. Es la prioridad”, afirma.

Óscar Flores – Daddy Yankee

“Para la final de Yo Soy me he preparado de una manera muy intensa. Ha sido mucho trabajo la creación del show que tenemos en mente, pero sabemos que va a conquistar a los televidentes, haciéndoles subir el volumen a sus televisores para bailar durante el show”, expresa.

“Les prometemos mucha fiesta, alegría y energía en mi presentación, poder crear una fiesta en todos los hogares que nos estén viendo y hacerlos perrear con el “Fuego del Caribe”, cuenta el joven a Página 7.

Respecto al premio, confesó que es algo que no ha evaluado aún. “La verdad no pienso en el premio, en lo que sí pienso es en darlo todo en el escenario y que la gente que me sigue, disfrute en sus hogares. Ese sería mi real premio, que las familias y niños que me apoyan disfruten”, sentencia.