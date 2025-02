El guitarrista Karl Cochran, conocido por sus colaboraciones con la banda de heavy metal Kiss, falleció a sus 61 años en un accidente de auto provocado por su madre.

Según la revista People, el Departamento de Policía del municipio de Bridgewater, Nueva Jersey, confirmó el deceso del rockero el miércoles 19 de febrero, cuando Cochran iba de copiloto junto a su madre, Arna Chocran.

Según detallan, la mujer de 90 años iba manejando su Subaru Legacy cuando chocó contra un árbol a eso de las 7:20 a.m. hora local. “Ella retrocedió el vehículo a través del patio delantero y golpeó un árbol, Cochran salió eyectado”, agregó la policía para People.

Tras el incidente, el guitarrista fue trasladado en avión al Hospital Universitario Robert Wood Johnson de New Brunswick, sin embargo, por la gravedad de las lesiones no logró sobrevivir. Recordemos que, en 2014, el artista sufrió de un coma y un complejo derrame cerebral que lo alejó de los escenarios.

Su muerte ha generado muchas preguntas y especulaciones cobre si fue planeado o un accidente, por ello las autoridades estadounidenses aún están investigando los detalles del trágico suceso.

Mediante la cuenta oficial de la banda, Kiss compartió un emotivo mensaje al fallecido artista. “Nuestro querido amigo Karl Cochran murió en un accidente automovilístico el 19 de febrero. Karl era un vocalista y guitarrista extraordinario que sufrió un derrame cerebral masivo, pero nunca dejó de luchar para regresar“, dice la publicación con la foto de Cochran y el guitarrista de KISS, Paul Stanley.

“Fue amado por nuestros fans en todo el mundo a través de sus apariciones globales y fue una inspiración constante como nuestro invitado en nuestros KISS Kruises. Nuestras profundas condolencias a Geri y a su familia”, finalizó la banda.

Our dear friend Karl Cochran was killed in a car accident on Feb. 19th. Karl was a vocalist and guitarist extraordinaire who suffered a massive stroke but never stopped fighting to make his way back. He was loved by our fans worldwide through his appearances worldwide and was a… pic.twitter.com/vhsO33DS49

Bruce Kulick de KISS también compartió unas palabras en X, “Karl era un músico fantástico con el que trabajé en una banda llamada ESP (Eric Singer Project). Era un gigante gentil que nos fue arrebatado demasiado pronto a todos nosotros”.

Compartió que Cochran sufrió un derrame cerebral “hace muchos añoss”, sin embargo, este problema “no le quitó nada de su espíritu, amor y humanidad. Lo hizo aún más especial a su manera”.

“Como invitado frecuente en el Kiss Kruise, todos los que lo conocieron se conmovieron con su sonrisa y su pasión especial por la vida. Mis condolencias a su familia y a su maravillosa prometida Ger Fasano, quien fue su amorosa pareja. RIP”, concluyó.

The tragic news of Karl Cochran’s death in a car accident, was gut wrenching to hear. Karl was a fantastic musician who I worked with in a band called ESP (Eric Singer Project). He was a gentle giant who was taken too soon from all of us. The stroke that affected him many years… pic.twitter.com/tECqzdCChs

