La música, y en particular el rock, tiene un poder innegable para evocar emociones profundas e influir en el estado de ánimo de los fans, por ello, un estudio científico reveló cuál sería la canción más triste del rock.

Sin importar el género musical, las canciones trasmiten sensaciones que suelen acompañar a los oyentes en diferentes momentos de su vida.

En 2022, un equipo de investigadores, liderado por la experta en música Analiese Micallef Grimaud de la Universidad de Durham, en colaboración con la compañía de datos HappyOrNot, identificó las características musicales capaces de provocar tristeza en la mayoría de las personas.

El equipo examinó diversas canciones, analizando tanto las letras como los elementos musicales.

Tras un análisis, se llegó a la conclusión de que, “Something In The Way” de Nirvana, incluida en el álbum Nevermind, es considerada la canción más triste del rock.

@Pharrell's Happy lives up to its name! 😁😁 In a collab with @happyornotcom we analysed songs considered as happy or sad to determine which ones are the 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙞𝙚𝙨𝙩 🙂 & 𝙨𝙖𝙙𝙙𝙚𝙨𝙩 ☹️ of the bunch! 🎶 Check out the results by following the link:https://t.co/qFZxhxS2it

— Dr Annaliese Micallef Grimaud (@LieseGrimaud) December 7, 2022