Mientras el rapero estadounidense, Kendrick Lamar, realizaba su show de medio tiempo en el Super Bowl, uno de los bailarines que lo acompañaba fue detenido.

Todo ocurrió cuando el cantante cerraba el show con “TV Off”, instancia en la que decenas de bailarines subieron al escenario, varios de hechos vestidos completamente de negro con capuchas y con los rostros cubiertos.

Fue ahí que un sujeto se salió de la formación, sacó una bandera pro Palestina con las frases “Sudan” y “Gaza” y comenzó a ondearla frente al público. Se trataba de un manifestante que se infiltró como bailarín.

Aunque el campo de juego estaba rodeado de seguridad, algunos apostados justo detrás de él, ninguno se percató que se trataba de un manifestante, por lo que se demoraron en atraparlo, pues pensaron que se trataba de una parte del show de Lamar.

Sin embargo, tal como consignó NBC News, “fue rápidamente detenido” por personal de seguridad, según detalló la NFL.

“Felicitamos a la seguridad por detener rápidamente al individuo que exhibió la bandera. Él era parte del elenco de 400 miembros. El individuo escondió el artículo en su poder y lo dio a conocer al final del show. Ninguno de los involucrados en la producción estaba al tanto de la intención del individuo“, revelaron.

Hasta el momento no se ha develado la identidad del manifestante ni como este logró entrar al estadio e inmiscuirse entre los cientos de bailarines de Kendrick Lamar.

Palestine and Sudan flag at the Apple Music Kendrick Lamar halftime show at the Superbowl #SuperBowl pic.twitter.com/kdyGSuwdz4 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) February 10, 2025