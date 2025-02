La cantante estadounidense Taylor Swift llegó hasta el Caesars Superdome de Nueva Orleans este domingo para apoyar a su pareja, Travis Kelce, en el duelo de los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles.

Acompañada de la artista Ice Spice, la intérprete de “Shake it off” llegó hasta un palco VIP para ver el esperado partido, sin embargo, no fue bien recibida por el público asistente.

Tal como se puede ver en un video viralizado en redes sociales, la artista fue enfocada por las cámaras del estadio, donde se anunciaba su presencia en el evento, algo usual de este tipo de duelos deportivos. De hecho, segundo antes había sido enfocado Adam Sandler y Paul Rudd entre el público.

Sin embargo, la cantante vivió un incómodo momento, pues lejos de recibir aplausos, fue abucheada por todo el estadio.

En las imágenes reveladas se puede ver como sin mencionar una palabra, Taylor Swift mira de un lado a otro extrañada por la reacción, para luego romper en risas.

El momento traspasó las pantallas y la tenista Serena Williams, quien participó en el show de medio tiempo de Kendrick Lamar, le envió un mensaje de apoyo en su cuenta de Twitter, solo segundos después de que los abucheos resonaran en el estadio.

“Te amo Taylor Swift. No escuches esos abucheos”, le escribió la deportista.

Pese a que no se conoce el porqué Taylor Swift fue abucheada en el Super Bowl, algunos fanáticos presumen que se trataría a que antes de comenzar a salir con Kelce, la artista era fiel seguidora de los Philadelphia Eagles, incluso asistía a partidos de los dirigidos por Nick Sirianni con vestimenta del equipo.

Sin embargo, en esta oportunidad llegó para apoyar al conjunto de su pareja, los Kansas City Chiefs, lo que habría sido tomado como una traición por los fanáticos.

I love you @taylorswift13 dont listen to those booo!!

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 pic.twitter.com/Zdc5fHKc0A

— SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2025