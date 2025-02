Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Durante el partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, el rapero Kendrick Lamar fue el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl, presentando un espectáculo fiel a su estilo. Acompañado por Samuel L. Jackson, Lamar interpretó sus éxitos "Humble" y "DNA" rodeado de bailarines. A pesar de las controversias, el rapero también interpretó "Not like us", una canción que ha generado polémica por sus acusaciones hacia Drake. Esta actuación ha generado especulaciones sobre una posible demanda del cantante canadiense. Además, la presentación incluyó la colaboración con SZA en temas como "Luther" y "All The Stars", esta última creada para la película "Black Panther".