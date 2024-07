La panelista televisiva, Fran García-Huidobro, se sinceró en una reciente entrevista respecto a los problemas de salud que la han mantenido alejada de la TV tanto años atrás como el 2023.

En concreto, la “Dama de Hierro” de la farándula chilena rememoró en conversación con la revista Velvet el duro episodio que pasó el 2019, cuando estuvo internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) debido a una falla multisistémica.

Fran García-Huidobro sobre los problemas de salud que la alejaron de la TV

“Lo mío no fue una falla renal, sino multisistémica. A mí me fallaron todos los órganos y el riñón avisó“, explicó al medio citado respecto a tal ocasión.

“Luego de un mes en la UTI, fui al siquiatra, pero después vino la pandemia y no estuve dispuesta a sesiones por Zoom”, continuó el rostro de TV.

A pesar de que dicho episodio ocurrido el 2019, los problemas de salud de Fran no se quedaron en ese año.

En 2023, según relató a Velvet, hizo “14 programas de televisión en dos semanas… Entremedio me operé de un cálculo, y seguí. Seguí hasta que ya no me falló el cuerpo, sino la cabeza; me falló el corazón”.

“El 2023 fue de mucho trabajo en ‘Yo soy‘ y en ‘Gran Hermano‘, con una exposición a las redes sociales y a un público reality menor de edad y que no conocía. Por otro lado, tenía que hacerme cargo de mi hijo Joaquín (18), que es un adolescente común y corriente, pero empezamos a tener muchas diferencias”, prosiguió García-Huidobro.

En tal línea, Francisca reveló que colapsó de nuevo física y mentalmente: “Apagué tele, dormí tres días seguidos. Fue cuando pensé que no me la puedo nomás, y decidí pedir ayuda. Un acto de humildad absoluto, porque tuve que mostrar mi debilidad”.

Tras ello, la panelista decidió volver donde una psiquiatra y comenzar a medicarse. “A los días después viajé sola. Me fui tres semanas a un all inclusive para estar en un lugar donde nadie me conociera ni tuviera una opinión predeterminada sobre mí”, agregó.

“Me ha ayudado mucho la terapia con mi siquiatra. Es importante encontrar a alguien que te escuche y que te haga sentir que no eres la única que no se la puede con todo”, expresó al respecto al citado medio.

García Huidobro aprovechó el diálogo para emitir una reflexión: “Dejé de tratar de controlar lo que no puedo. E insisto, llegué a esto porque fui capaz de verbalizarlo y de darme cuenta de lo mañosa y quisquillosa que era”.