En el último capítulo de “Ganar o Servir“, Fran Maira se emocionó al recordar su amistad con Valentina Torres, más conocida como “Guarén”. Con ello, la influencer aclaró el actual estado de su vínculo con la exparticipante de “Tierra Brava“.

Francisca contó que con Valentina se conocieron a los 15 años aproximadamente. Acto seguido, la influencer debió hacer una pausa pues se emocionó. “Ahora estoy llorando (…). Fuimos como 7 años mejores amigas, pero de esas amigas que son cómplices de todo”, continuó.

“Yo entré a ‘Gran Hermano‘, me hice obviamente full conocida en Chile, y ella después entró a ‘Tierra Brava‘, y cuando ella salió, obviamente, hemos tomado como rumbos distintos“, relevó Maira.

Fran Maira confirma quiebre de su amistad con “Guarén”

“Aún no entiendo el por qué, creo que ella tampoco, pero lo voy a dejar por respeto a la relación en que las dos hemos tomado caminos distintos. Ella está en la suya y yo, en verdad, he seguido la misma línea que he seguido desde antes de entrar al reality. Yo creo que ella quizás fue un poquito la que cambió“, manifestó Fran.

A ello, la creadora de contenido agregó que consideraba a “Guarén” la “mina que más tenía arriba en el mundo, más que cualquier persona, pero bueno. De repente pasan cosas que uno no espera, pero tampoco cierro las puertas a que en un futuro quizás se pueda volver a dar, pero por ahora, no“.

Sergio Lagos le preguntó a la joven si acaso había existido alguna llamada telefónica o algún encuentro entre ellas recientemente, pues no entendía el motivo del quiebre entre ambas.

“Nada. Yo lo intenté (…), ella está en una relación igual ahora, está en otra. Hace poco de hecho lo logré entender, pero es complicado (…), lo que pasa es que yo soy una persona muy solitaria, súper simpática y buena onda, pero no tengo muchas amigas“, respondió Maira.

La influencer terminó el diálogo opinando que de repente las cosas no dependían de uno.