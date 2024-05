Durante el último episodio de “Ganar o Servir“, Oriana Marzoli reveló detalles de una de sus antiguas relaciones, en la cual confesó haber llegado a operarse para complacer a su expareja.

En concreto, la chica reality estuvo con Eugenio Gallego por casi cuatro años, a quien definió como el chico que más le ha gustado en toda su vida.

“Me enamoré hasta las trancas, ese fue por el que me hice cirugía (de implantes mamarios), pero bueno, lo hice por él para nada, para que luego, al final, terminase como terminaran las cosas”, contó Oriana, quien en otra ocasión detalló que Gallego “hizo lo que quiso” con ella.

Oriana por su relación con Eugenio Gallego

“Él le escribía mucho a una amiga mía y le decía ‘Por favor, preséntamela‘, y yo decía ‘Ay, tía, no me gusta nada‘, y este me escribía un montón”, continuó relatando la venezolana, a lo que Luis Mateucci interrumpió agregando: “A Oriana y a 10 más”.

“Sí, es verdad, si este es un cerdo“, afirmó Marzoli. A ello, la participante del show añadió que habían terminado porque Gallego “era un cerdo, pues le gustaba mucho la fiesta. La cabeza se le iba y había muchas mujeres de por medio”.

Oriana contó que en una ocasión, Eugenio había hecho una pool party. “Cuando estoy levantando la almohada en donde yo había dormido con mi cabeza apoyada, habían unas bragas. O sea, me quedé como paralizada, pero bloqueada de verdad. Para que yo me quede callada, es heavy“.

La joven reveló que su expareja le había dado la explicación “más estúpida” al hecho, y que ella, por lo enamorada que estaba de él, le había terminado creyendo: “‘Estas bragas las han puesto mis amigos para hacerte una broma… Han puesto eso ahí’, y yo, no sé en qué fucking momento, pude creer esa gilipollez”.

Luis Mateucci, quien estaba junto a todos sus compañeros escuchando a Oriana en el patio de la hacienda, aseguró que Gallego era “multimillonario, vive al lado de la finca de Cristiano Ronaldo“.

Cabe recordar que durante el 2022, Marzoli y Gallego protagonizaron un altercado en la casa de la chica reality en España, el cual acabó con la detención de ambos y su posterior ingreso a los calabozos de la comisaría del distrito de Tetuán, según detalla El Español.