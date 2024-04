Patricio Vergara, periodista de "No es lo mismo", aseguró que Francisco Kaminski no podría referirse a su polémico quiebre con su ahora expareja y madre de su hijo, Carla Jara.

El periodista Patricio Vergara, del programa No es lo mismo de Tevex, aseguró en pantalla que Francisco Kaminski tiene prohibido hablar sobre su polémica separación con Carla Jara, luego de ser acusado por la misma de serle infiel.

El notero del programa conducido por Patricio Sotomayor se reunió con el animador, pero dicho encuentro no pudo ser grabado con audio debido a una supuesta restricción del lugar de trabajo de Francisco a hablar con los medios.

“Les voy a decir con lo que partió Francisco Kaminski diciéndome cuando nos encontramos”, lanzó primeramente Vergara. “‘Yo no tengo que ocultar nada’, fue lo primero que él dijo. ‘No tengo por qué esconderme, no tengo por qué arrancarme de nada, de nadie’“, continuó, citando al conductor radial y de TV.

Le habrían prohibido a Kaminski hablar sobre su quiebre con Carla Jara

Posterior a ello, el reportero señaló que desde Radio Corazón le habían solicitado “tajantemente” al ahora ex de Carla Jara no referirse a su separación.

“No pudimos grabar, sacar una cuña o hacer una entrevista, porque él tiene… De alguna manera para que él pudiera volver a la Radio Corazón, no puede dar ningún tipo de entrevistas ni conversar con medios de comunicación porque esa es una de las peticiones que le hizo la radio, exclusiva, pero tajante“, reveló el periodista.

“Si él no tiene nada que esconder, ¿por qué no puede dar declaraciones?”, preguntó Sotomayor, a lo que Vergara contestó que “la Radio le pidió que no hablara, que no siguiera exponiendo su vida personal porque él trabaja en un medio de comunicación y le pidieron, tajantemente, que no hable con absolutamente nadie”.

Hay que recordar que la mayor especulación que ha rondado respecto a la supuesta infidelidad de Kaminski a Jara es que éste habría mantenido un vínculo amoroso con su colega, Camila Andrade, quien la noche de este miércoles realizó una declaración pública al respecto.

Frente a ello, Patricio Sotomayor reveló que había conversado con Jaime Figueroa, editor periodístico de Podemos Hablar, sobre Andrade.

“Me dijo que Camila Andrade no va a estar ni hoy, ni este viernes, ni el otro viernes ni nunca en PH, porque al parecer la persona que sí tendría que hablar; o sí tiene algo que decir, o sí el público la apoya, es Carla Jara”, expresó el conductor de No es lo mismo.