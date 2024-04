Fue hace algunas semanas que se hizo público el quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminiski, quien tuvieron siete años de matrimonio y un hijo.

Conocido esto, ambos han tratado de seguir con su vida y actividades por separado, tanto en medios de comunicación como redes sociales.

En este aspecto, la exintegrante de Mekano frenó un comentario que recibió de una usuaria en Instagram en las últimas horas.

Este señalaba: “no entiendo porqué quieren demostrar que están bien o que está disfrutando. Aprendamos a saber que todos los fracasos tienen momentos malos y de tristeza”.

Fue tras eso que Jara sostuvo: “Debo seguir trabajando, no me voy a quedar llorando en mi casa, tengo un hijo que mantener! Saludos!”.

Carla Jara y Kaminski

Pero la persona volvió a arremeter: “Bkn, pero ante no lo mostrabas y sabes a lo que me refiero, no tiene nada que ver quedarse en casa llorando, es no demostrar que andas happy si todos sabemos que nadie está bien en tu situación”.

En este caso, Carla Jara optó por guardar silencio, aunque varios de sus seguidores continuaron defendiéndola.

Hay que señalar que la modelo y Kaminski actualmente no están viviendo juntos. El comunicador se habría trasladado hasta la Región de Valparaíso.

Asimismo, el exnotero de farándula estaría congelado en La Red y la emisora de radio donde trabajaba.

“Efectivamente sigo en La Red. Este domingo estreno el programa de juegos ‘Quieres ser mi socio’ con el empresario Iván Martínez”, indicó en una reciente entrevista.

“Agradezco a La Red por confiar en este proyecto y en mí, como también a Iván, quien siguió apoyando y separando las cosas. Una cosa es el trabajo y la otra es la vida personal”, puntualizó.