A casi dos semanas de que el animador de televisión Francisco Kaminski comunicara su separación de Carla Jara tras siete años de matrimonio, su compañera de labores, Camila Andrade, se ha visto en medio del ojo del huracán. Esto pues, la ex Mekano aseguró que el quiebre de su relación se debía a la intromisión de una tercera persona, momento en que apuntó a una “compañera de trabajo”.

Y es que Andrade y Kaminski llevaban varios meses conduciendo “La Caja de Pandora” en La Red, antes de que el animador fuera desvinculado del proyecto, además de eventos comunales.

Por ello, varios fanáticos de la expareja se abocaron a culpar a la modelo, quien finalmente decidió al paso para enfrentar los rumores, los que negó tajantemente.

A través de su cuenta de Instagram Camila Andrade escribió: “Es lamentable que en esta época de rápida difusión de información y desinformación me vea en la necesidad de abordar rumores y ciertas noticias que circulan sobre mi vida personal”, comenzó.

“Durante estas últimas semanas, he enfrentado momentos difíciles al ser objeto de difamaciones que buscan dañar mi imagen y reputación. He recibido comentarios agresivos y amenazas que, sinceramente, considero injustos”, agregó.

A lo que sumó: “Quiero dejar en claro que no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa. Además, (quiero) contarles que no emitiré más comentarios al respecto, porque no debo dar explicaciones de mi vida privada”, afirmó, para luego agradecer el apoyo de su familia y amigos.