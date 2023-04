Daniela Aránguiz volvió a referirse a Jorge Valdivia de forma pública. Esta vez lo hizo en el programa Zona de Estrellas, donde se refirió al cambio de tatuaje que el futbolista realizó, en el cual borró el nombre de su exesposa.

Según rescató Página 7, la panelista reaccionó con bastante ironía respecto al hecho, sacando a colación una frase expuesta por Maite Orsini meses atrás.

“Encuentro que estar con el nombre de tu pareja, o de alguien que fue significativo en tu vida, y estar con otras mujeres, encuentro nada que ver, así que me hizo un favor. Le agradezco al señor de alto conocimiento público que haya hecho esto”, indicó.

Segundos después volvió a usar la ironía, esta vez para responder un rumor que aseguraba que se el nuevo tatuaje tenía relación con uno de sus ojos.

Comentario de Daniela Aránguiz

“Yo le dije a mi exmarido que nunca más me iba a poder ver a los ojos, así que si se lo tatuó y llega a ser mío o no, me parece muchísimo, bonito le quedó, felicitaciones a la tatuadora”, agregó.

Sobre el final la exintegrante de Mekano indicó ante el panel que llevó a cabo la misma acción luego de separarse de Valdivia.

En su caso, prefirió realizar una especie de homenaje a sus dos hijos.

“Yo tenía el nombre de Jorge acá, pero como mi hijo se llama Jorge, escribí Agus arriba y es como borrárselo. Me quedo con un recuerdo mucho más lindo que son mis dos hijos”, aseveró.