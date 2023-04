Daniela Aránguiz estuvo invitada al pasado capítulo del programa Not News, de Nicolás Larraín, en ViaX. Allí se refirió a la última polémica que vivió con su marido Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini.

En un momento determinado del espacio televisivo Larraín le mostró diversas imágenes de famosos, hasta que salió el rostro de la parlamentaria.

“Cínica, mentirosa, doble discurso. No puede decir que quiere sacar una institución y después decir que está a favor de la institución, y que la está protegiendo. No puede hacer abuso de sus contactos. No puede tener el desagrado de llamar a una autoridad para salvar a un hombre que te estai agarrando (sic)”, indicó.

Tras eso mostró su rechazo respecto al ‘Telefonazo’ que Orsini realizó meses atrás debido a una detención que se le realizaron a Valdivia.

“Yo creo que uno tiene que hacerse cargo de su posición y no puede estar llamando para sacar a alguien de prisión. Encuentro que es falsa. Si me pides describirla en una palabra, es ‘falsa’ (…) Y puedo mirar a cámara y decir que es la amante de mi marido, porque yo todavía estoy casada con Jorge”, sentenció.

Tras eso Larraín le consultó respecto a si aún tenía rabia con su esposo y la parlamentaria, a lo que la exchica Mekano respondió negativamente.

“Yo creo que Jorge tiene derecho a rehacer su vida porque yo no quiero rehacer la mía con él. Cero posibilidad de volver con él en algún momento”, sostuvo.

“Yo tengo rabia con ella por mentirle a la gente, por ser tan cara de raja (sic) y hacer una conferencia pública y decir que ella jamás haría esto y que estaba defendiendo a las autoridades, a los Carabineros. No te puedes contradecir políticamente”, concluyó.