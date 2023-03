Luego de que el artista de Marvel y DC Comics, Ethan Van Sciver, fuera atacado en redes sociales por cientos de chilenos, el dibujante, en vez de mostrarse molesto por la acción, comenzó a responder con irónicos tuits, a la vez que se burló la ‘enemistad’ que tiene el vocalista de Maroon 5, Adam Levine, con diferentes usuarios chilenos en internet.

Todo ocurrió en la noche de los Premios Óscar, cuando, en el momento en el que el actor chileno Pedro Pascal salió en escena, el artista escribiera: “Oh, es este imbécil. Gracias por quedarte detrás de Gina, gordo cobarde”.

Van Sciver, que originalmente se había disculpado tras recibir varios insultos y críticas por parte de los chilenos, cambió de postura el pasado martes, cuando demostró en sus redes sociales su hallazgo sobre los usuarios nacionales.

“Esto es fascinante. Supongo que estas locas turbas chilenas de Twitter atacaron a Adam Levine de Maroon 5 por no hacer un buen show hace 3 años, y ahora están ‘atacándome’ por decir que Pedro Pascal es un gordo cobarde que debió ser lo suficientemente valiente como para apoyar la libertad de expresión de Gina Carano”, escribió entonces.

This is fascinating. I guess these crazy Chilean twitter mobs attacked Adam Levine of Maroon 5 for not doing a good show 3 years ago, and now they're "attacking" me for saying Pedro Pascal is a fat coward who should have been brave enough to stand by Gina Carano's free speech.… https://t.co/UFtlnXAq79

La libertad de expresión que Van Sciver defiende trata de una polémica que data de inicios de 2021, cuando Gina Carano aseguró que los seguidores de Donald Trump y los miembros del partido Republicano estaban siendo igual de perseguidos y “dañados” que los judíos que fueron asesinados en Alemania.

De acuerdo al dibujante, Pascal debió defender a su colega “especialmente debido a que su trabajo obviamente estaba asegurado. Todos saben que es verdad, lo siento, pero no lo siento. Consigan un mejor héroe”.

Con el pasar de las horas, Van Sciver continuó con sus comentarios en Twitter, donde aseguró que “aprendí que algunos chilenos están enojados con que los ciudadanos de Estados Unidos sean conocidos alrededor del mundo como americanos. Ellos sienten que son americanos también, porque su continente se llama América del Sur”.

“Oh, y ellos odian a Adam Levine. Yo también lo hacía, hasta hoy”, añadió, para entonces comenzar a publicar imágenes y videos musicales de Maroon 5.

I've learned that some Chileans are angry that citizens of the United States are known worldwide as "Americans."

They feel like they're Americans too, because their continent is called South America.

Oh, and they hate Adam Levine. I did too until today. pic.twitter.com/NipffgXnN6

— ETHAN VAN SCIVER (@EthanVanSciver) March 14, 2023