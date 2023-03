El dibujante detrás de X-Men y The Flash, Ethan Van Sciver es el nuevo blanco de las “recetas” y comentarios de chilenos en redes sociales, esto, pues el artista criticó al actor Pedro Pascal.

Durante la emisión de la ceremonia de los Premios Óscar llevada a cabo este domingo, el dibujante, como un televidente más, usó su cuenta de Twitter para entregar sus impresiones. Fue en el momento en que Pascal subió al escenario a presentar un premio junto a Elizabeth Olsen que Van Sciver se descargó por un antiguo altercado ocurrido durante The Mandalorian.

La polémica que se dio durante la serie se refiere a la ocasión en que la actriz Gina Carano afirmó que los republicanos (partido político) estaban igual de “dañados” que los judíos que fueron asesinados en Alemania.

Tras estas declaraciones el estudio decidió despedirla, sin mayores aclaraciones. Pascal fue uno de los que no se refirió al tema.

Por esto, el dibujante escribió en su cuenta de Twitter: “Oh, es este imbécil. Gracias por quedarte detrás de Gina, cobarde fofo”. Rápidamente, su tweet se comenzó a llenar de comentarios de chilenos, quienes al más puro estilo “Adam Levine” escribieron miles de recetas y otras frases en español. Los comentarios ya superan los 3 mil.

Al día siguiente, Ethan Van Sciver trató de redimirse tras criticar a Pedro Pascal pidiendo disculpas: “Parece que enojé a Chile anoche. Qué risa. Mi error”. Pero los chilenos no cesaron y siguieron criticándolo y comentando preparaciones en el nuevo Tweet. Ante esto, un usuario le escribió: “Los chilenos no van a parar. Sino pregúntale a Maroon 5 y Adam Levine”.

Durante el transcurso del día, el dibujante se arrepintió de sus disculpas y volvió a cargar contra los chilenos: “Esto es fascinante. Supongo que estas locas turbas chilenas de Twitter atacaron a Adam Levine de Maroon 5 por no hacer un buen show hace 3 años, y ahora me “atacan” a mí por decir que Pedro Pascal es un gordo cobarde que debería haber sido lo suficientemente valiente como para apoyar a Gina. La libertad de expresión de Carano”.

A lo que agregó: “Sobre todo porque su trabajo estaba obviamente asegurado para él. Todo el mundo sabe que eso es verdad. ¡Lo siento, no lo siento! Consíganse un mejor héroe, muchachos”, cerró.

This is fascinating. I guess these crazy Chilean twitter mobs attacked Adam Levine of Maroon 5 for not doing a good show 3 years ago, and now they're "attacking" me for saying Pedro Pascal is a fat coward who should have been brave enough to stand by Gina Carano's free speech.… https://t.co/UFtlnXAq79

— ETHAN VAN SCIVER (@EthanVanSciver) March 13, 2023