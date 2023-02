Memo Bunke generó preocupación entre sus seguidores debido a una publicación que realizó en redes sociales. Esto a raíz que su esposa, Paola Torres, se encuentra hospitalizada.

El humorista no entregó detalles del estado de salud de su cónyuge, aunque tiempo atrás había señalado que ella padecía de aneurisma.

A eso se suma que el pasado miércoles llamó a sus cercanos a realizar una cadena de oración.

“Amigos míos… Recurro a uds para pedir un gran favor otra vez… A las 22 horas haremos una cadena de oración bendición energía universo tierra o solo pensando en ella y su mejoría. Hablo de mi sra Paola Torres Rojas hospitalizada… Desde ya muchas gracias!!!”, expuso.

Horas antes el comediante había publicado una imagen de su esposa alimentándose en el hospital, con un mensaje que daba muestras de esperanza.

“Hoy un poco mejor, ya comiendo papilla y no solo líquidos, te amo mi vida, juntos pasamos todos los obstáculos!”, sostuvo en la oportunidad.

Complicaciones de Memo Bunke

Hay que señalar que Memo Bunke también ha vivido complicaciones de salud en el último tiempo, debido a que padece una enfermedad llamada fibrosis muscular.

“Siempre he visto el lado positivo, así que por lo menos deje de fumar desde hace una semana (…) Ustedes saben que la pega para los artistas no están tan buena, no sé si pueda seguir trabajando en la construcción”, expresó en la oportunidad.