La información fue confirmada por la productora a cargo de los eventos, Bizarro, a través de sus redes sociales.

“Vesta Lugg será la artista que va a telonear los primeros conciertos de la Reina Christina Aguilera en Chile”, indicó la compañía.

La información fue replicada por la artista chilena a través de su cuenta en Instagram.

“Oye Baby Vesta… we did it, vamos a telonear a Christian Aguilera”, escribió en su perfil.

“Nos vemos en el Movistar Arena el 25 y 26 de Febrero”, agregó en el post, el que ya cuenta con más de cuatro mil “me gusta”.

Recordemos que Aguilera llegará a Chile par presentarse en el Festival de Viña del Mar, siendo uno de los espectáculos más esperados del certamen viñamarino.

A su vez, la estrella norteamericana ofrecerá dos shows en el Movistar Arena, los cuales están pactados para el 25 y 26 de febrero.