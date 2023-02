Néstor Cantillana fue uno de los ganadores de la pasada edición de los Premios Caleuche. En la ceremonia el actor aprovechó de agradecer a su madre, quien está internada en el Hospital de Curicó.

Recientemente, en conversación con ADN, el intérprete aseguró que ha recibido todo tipo de mensajes tras su declaración.

El pasado domingo Cantillana había señalado: “Quiero dedicar este premio a mi mamá, que lleva tres meses en la UCI del Hospital Base de Curicó. Ella es una mujer que está luchando y que está saliendo de ahí gracias al trabajo de los médicos y las enfermeras y enfermeros”.

“Es un hospital público que funciona perfecto. La salud pública funciona, lo puedo comprobar. Agradezco que mi madre esté en Fonasa y tenga copago cero, porque o si no, estaríamos con una deuda que ustedes pueden imaginar”, agregó.

Néstor Cantillana (@cantillana1975) da en el clavo. Los derechos sociales (educación, salud, pensiones, etc) NO deben depender del dinero se tenga. Si hay copago 0 es por avance de este Gobierno. Pero hay mucho por avanzar!✊🏻❤️ #premioscaleuchetvn #PremiosCaleucheEnTVN pic.twitter.com/kh9kScI9PU — Joaco🧣 (@joacoterreros) January 30, 2023

Tras eso, el actor reveló algunas reacciones de personas en Twitter, asegurando que hay críticas positivas y mensajes de odio.

“Yo solo tengo Twitter y he recibido mucho cariño y también unas cosas de odio que son impactantes, que no me dejan de sorprender, ‘somos nosotros los que pagamos para que tu madre no pague’, de ahí para arriba”, indicó.

“Yo entiendo que la salud pública tiene muchas cosas que mejorar, pero lo que yo digo, es que si tú tienes un accidente en la UCI y lo he visto, en ese lugar, no importa si tienes o no plata, que es una gran diferencia en muchos planos de este país, que es el sueño que todos anhelamos”. añadió.

Hay que señalar que Néstor Cantillana fue reconocido en la categoría Series por su rol en 42 Días en la Oscuridad, producción de Netflix basada en el caso sobre la desaparición y asesinato de Viviana Haeger.