Una especial celebración tuvo el equipo del matinal Tu Día de Canal 13, quienes durante la tarde del viernes compartieron en una parrillada preparada por José Luis Repenning, según compartió la propia animadora del espacio, Priscilla Vargas.

La periodista subió a su cuenta de Instagram un video en donde se ve a todo el equipo reunido en el patio de una casa, donde comparten con música y diferentes preparaciones asadas.

“Pagamos el piso”, comienza diciendo Vargas en el registro para luego mostrar a algunos de los presentes. “Gracias a don parrillas, el señor parrillero, sudando la gota gorda”, dijo para mostrar a José Luis Repenning, quien estaba a cargo del fuego.

Así, compartió diferentes momentos de la tarde, donde todos bailan, comen, cantan y celebran. En eso, su coanimador también explica los cortes que hay en la velada, para luego aparecer bailando frente a un ventilador en un tono de humor.

Las escenas de la fiesta van pasando para que, en los últimos momentos, Vargas comparta con Repenning, exclamando: “¡Esto sí es pagar el piso, Repe!”.

“Cuando un matinal se hace con cariño, resulta bien”, escribió junto a los registros la comunicadora. “Así cerramos la primera semana del renovado Tu Día, por Canal 13″, continuó.

Asimismo, Vargas aseguró que se encontraban “celebrando que ustedes abrieran la puerta de su casa a este tremendo grupo de amigos. ¡Gracias!”.

Priscilla Vargas y José Luis Repenning: un dúo para celebrar

Este lunes, la dupla de periodistas debutaron en el matinal de Canal 13, en reemplazo de Mirna Schindler y Ángeles Araya.

Entonces, en conversación con BioBioChile, Repenning aseguró que la fórmula de la popularidad de su dupla con Vargas se basaba en “ser amigos”.

“Hemos sido amigos durante tanto tiempo, nos conocemos tanto, sabemos trabajar juntos y yo creo que la gente lo nota. Y si eso se nota y se traspasa, a la gente le gusta, lo encuentra amable y no forzado”, afirmó.

“Yo, por ejemplo, no me hubiese venido a hacer un matinal con una persona que no sea ella, porque sé que con ella puede ser yo. Yo creo que la gente se da cuenta de eso”, cerró.