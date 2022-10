Durante la noche del lunes, Canal 13 estrenó Juego Textual, programa de conversación que tuvo como protagonista a José Luis Repenning, quien se refirió a la estrecha relación que tiene con su colega, Priscilla Vargas.

El espacio, conducido por Sergio Lagos, acompañado de ocho destacadas panelistas, estaba en la actividad llamada “Campo minado”, donde Katty Kowaleczko le preguntó al público presente si creían que el profesional tiene o no una relación amorosa con Priscilla Vargas, destacando la cercanía que comparten en redes sociales.

Así, las personas en el estudio dejaron ver su clara postura con un 95% del público viendo un vínculo amoroso entre ambos, mientras el resto creía en su amistad.

Al respecto, Repenning buscó desmentir el supuesto romance, aseverando que “lo que pasa es que somos muy amigos desde hace 20 años, tenemos amigos en común, nuestros hijos se conocen, trabajamos juntos hace 20 años”.

“Bueno, nos sacamos fotos, tiramos la talla, nos juntamos los fines de semana e incluso hemos salido de vacaciones, ella con su familia, yo con la mía, al mismo lugar y nos reunimos. Pero somos amigos”, explicó.

De todas formas, Yasmín Vásquez, insatisfecha con la respuesta, quiso saber si, con relación al “coqueteo” que existe entre ambos, había una relación de amigos con ventaja.

“No, de verdad que no”, respondió tajante.

Fue entonces que “Chiqui” Aguayo quiso recordar un supuesto pacto que él había hecho con Vargas, respecto a su futuro juntos.

“Sí. Yo le dije, en tono de broma, como que si nos pillamos a los 50 o 60 años solos, que de repente envejeciéramos juntos”, reveló el comunicador.

Con aquella propuesta, las panelistas continuaron insistiendo respecto sobre la relación entre ambos, a lo que José Luis Repenning quiso explicar de mejor forma aquel “pacto” que realizó con Priscilla Vargas.

“Fue en tono de broma, una que se hace a la mitad de un carrete, no le pasé una hoja ante notario, no firmamos nada”, replicó. Asimismo, el periodista insistió en su postura, asegurando que no habían vuelto a hablar del tema.

Además, afirmó que “yo la quiero mucho, es una mujer encantadora, es una mujer muy linda”.

“Priscilla siempre fue y siempre le he dicho, desde que nos hicimos bien amigos, que es la única mujer amiga que tengo, la única mujer más allá del círculo familiar”, cerró.