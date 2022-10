Este lunes debutó en Canal 13 el nuevo modelo de “Tu Día”, el renovado matinal de la estación privada que ahora tendrá a Priscilla Vargas y José Luis Repenning en la conducción, en reemplazo de Mirna Schindler y Ángeles Araya.

En términos de cifras y rating, el balance fue positivo: en comparación al promedio obtenido el último viernes (3,1 puntos), el lunes demostró una notoria mejora (5,1 puntos). En total, un 42% más de sintonía, con peaks de 7 unidades.

“Había un poquito de nervio, pero antes de salir a la cancha siempre hay que tener un poco de nervio“, reflexionó Repenning en diálogo con BioBioChile a minutos de concluir su primer capítulo como conductor del matinal.

La expectativa del público se graficó en el rating online

del lunes pasado, cuando entre las 07:48 y las 13:00 horas el nuevo “Tu Día” pudo igualar a sus símiles de Chilevisión y Mega.

“Tuve mi bautismo de guerra en Inglaterra, en Londres, en el funeral de la Reina, entonces no he tenido tiempo para estar nervioso (…). Me he sentido acogido”, acota el nuevo rostro de Canal 13, que se reencontró en pantalla con su antigua dupla televisiva en los días de “Mega Noticias”.

“Siento que con tanto cambio que ha habido, y como el país vive en una constante evolución desde hace tres años, siento que hay espacio para un rebaraje. Que la gente necesita volver a retomar cierta energía en la mañana, más relativa al positivismo y no tanto al pesimismo y la incertidumbre. Me da la sensación, y son los estudios de opinión que también hemos conocido nosotros, que la gente tiene ganas de retomar momentos agradables en la mañana, entretenidos. ¿Información? Siempre, porque es importante, es una herramienta. Pero también espacios para otras cosas.

(P): En ese sentido, la pauta matinal se ha vuelto complicada, con cortes recurrentes cortes en la Alameda por manifestaciones de secundarios, por ejemplo. ¿Considera complejo abstraerse de ello?

(R): Uno no lo puede eludir, y siempre lo vamos a tener, obviamente, una noticia que esté pasando en el momento, eso no cabe ninguna duda, pero no forzarlos. Hoy día, por ejemplo, mostramos el portazo de una mamá con sus niños. Dramático, pero era la imagen del día. Hablamos del 18 de octubre, de Carabineros, con el ministro Jackson y la alcaldesa de Santiago (Irací Hassler). Tocamos los temas, pero la idea es darles una vuelta, y no solamente mostrar 20 minutos de portonazos.

(P): Una crítica habitual al antiguo matinal de Canal 13 era la “excesiva” presencia de parlamentarios en sus paneles. ¿Cambiará esto en el nuevo “Tu Día”?

(R): Vamos a invitar parlamentarios, pero no creo que los tengamos de panelistas, por lo menos no hay nada al respecto. Queremos llegar con la información, y el análisis lo tendremos que hacer con los políticos cuando haya que hacerlo.

(P): Les tocó una semana compleja para debutar, con el 18 de octubre entre medio…

(R): Además estamos viviendo un contra-ciclo; esta es una opinión mía. Me da la sensación que mucha gente está cansada, que el estallido social finalmente no ha generado los cambios por los que la gente salió hace 3 años. Ha habido cambios: hubo una convención constituyente, hay un sueldo mínimo mayor, pero en términos sustanciales la gente sigue viviendo prácticamente igual, incluso peor por la pandemia. Y el 18 de octubre, abordarlo desde ahí: ¿cuánto es efectivamente lo que hemos avanzado o retrocedido en estos tres años? ¿Cuáles son las expectativas de la gente? Y sobre todo: ¿Cómo miramos la violencia ahora? ¿Qué es lo que vemos? A Carabineros, que fue completamente criticado y criminalizado, ahora la gente ya no los está viendo así.

(P): ¿Cuál cree que ha sido la “fórmula” detrás de su exitosa dupla televisiva con Priscila Vargas?

(R): Creo que ser amigos. Hemos sido amigos durante tanto tiempo, nos conocemos tanto, sabemos trabajar juntos y yo creo que la gente lo nota. Y si eso se nota y se traspasa, a la gente le gusta, lo encuentra amable y no forzado. Yo, por ejemplo, no me hubiese venido a hacer un matinal con una persona que no sea ella, porque sé que con ella puede ser yo. Yo creo que la gente se da cuenta de eso.