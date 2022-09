A diferencia de lo que muchos pensaban, la animadora no ha desaparecido de las redes sociales y ha sido constante con sus publicaciones, pero no se ha referido a la infidelidad de su marido.

Ha sido una semana emocionalmente compleja para Angélica Castro, luego que se filtrara un video de su marido Cristián de la Fuente besando a una joven en México.

Si bien la actriz y animadora no se ha referido públicamente a la situación, algunos de sus seguidores en redes sociales creen que está enviando mensajes ocultos a través de Instagram.

A pesar de que la polémica aún se encuentra al rojo vivo, la conductora no deja de publicar en Instagram. En estos días se le ha visto posts de un evento donde se encontró con Jordi Castell, además de videos de ejercicios.

¿Mensajes ocultos de Angélica Castro?

Para cualquier persona, estos no podrían decir nada respecto de la infidelidad de De la Fuente hacia ella, pero el ojo crítico de las redes sociales notaron la cuidada elección de temas que escogió para acompañar los clips.

“Creando nuevos proyectos con el team”, escribió en una historia junto a la canción de Sia, Unstoppable.

El tema habla de la fortaleza de las mujeres y entre sus frases dice:

“Me pongo mi armadura, te muestro lo fuerte que soy.. Me pongo mi armadura, te mostraré qué soy“.

“Soy imparable; Soy un Porsche sin frenos; Soy invencible; Sí, yo gano todos los juegos; Soy poderosa; No necesito pilas para funcionar; Tengo tanta confianza, sí, hoy soy imparable“, añadió.

En tanto, este miércoles publicó un video de una rutina de ejercicios

acompañada del tema de The Beatnuts, “Se Acabó”.

“Tengo vergüenza “

Recordemos que Cristián de la Fuente habría reconocido su infidelidad a través de una declaración a un presentador de Telemundo llamado Carlos Adyan.

El periodista puertorriqueño leyó mensajes por parte del chileno en referencia a la situación. “Él está siendo titulares luego que se filtrara un video besándose con otra mujer, que no es su esposa. Nosotros preparamos un recuento de lo que sucedió”, apuntó Adyan.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré”, leyó el comunicador, según consignó el citado medio.

“Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, habría añadido poco después, apuntando que “es un error de borracho, de tonto”.

“Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”, leyó el comunicador para cerrar los dichos del actor.