Cristián de la Fuente estuvo invitado al pasado capítulo de Podemos Hablar, donde habló de diversas situaciones relativas a su vida, como sus opiniones en el pasado plebiscito y los dichos que expresó, en junio pasado, en el programa Sin Filtros.

En este sentido, y luego de ser consultado, el actor se refirió a sus orígenes, hablando de la relación que tuvieron sus padres.

“Yo nací en una familia extramatrimonial, por lo tanto yo no era la familia principal, era la segunda familia. Todo lo que tuve que hacer me lo tuve que ganar”, indicó.

“Cuando mi papá muere, mi mamá pierde su trabajo, yo tengo que trabajar y seguir trabajando lo suficiente. La gente me dice ‘por qué no estudiaste actuación’, porque yo tenía que trabajar para mantener a mi mamá. Después mi mamá se enferma, muere y yo sigo adelante”, agregó.

Descargo de Cristián de la Fuente

En este sentido, según replicó La Cuarta, De la Fuente también se refirió a su salida de Chile para buscar oportunidades en Estados Unidos.

“Esa es mi historia, y cuando la gente me dice ‘tú desde tu lugar de privilegio’, ¿qué privilegio tengo? Yo no heredé nada, no gané nada, no me regalaron nada, tuve que salir de mi país para buscar trabajo porque acá no lo tenía. Entonces, ¿de qué privilegio estamos hablando?”, comentó.

Por último, también acusó que algunos portales sacaron de contexto sus declaraciones iniciales, donde hablaba de “personas que quieren que les regalen las cosas”.

“Hay un grupo de medios que lo único que trataron de hacer es desprestigiarme, tirarme mala onda y atacarme diariamente donde cambiaron lo que yo dije y dijeron: ‘los pobres son pobres porque son flojos’. Tú puedes revisar el video y jamás dije eso. Dije que ‘hay personas que quieren que les regalen las cosas”, concluyó.