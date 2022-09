A casi una semana de las elecciones del Plebiscito de Salida, Cristián de Fuente, actor que fue parte activamente de la campaña del Rechazo, confesó que recibió varias amenazas por su decisión de apoyar la opción que apostaba por no aprobar el nuevo texto constitucional.

Fue durante el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, que contó como fue el proceso de campaña y las preocupaciones que le generaron los comentarios de odio que recibió a través de redes. El capítulo de su entrevista será transmitido la noche de este viernes.

En este contexto, contó que recibió amenazas de muerte. “Hubo un par que yo dije que podían ser de verdad y las denuncié y al final por suerte no quedaban en nada. Me decían por Instagram, por mensajes directos, que me iban a matar. Era como si venías a tal lugar te vamos a matar, que tuviera cuidado, etcétera”, reveló.

Así mismo afirmó estar consciente de lo que podía pasar cuando decidió ser parte de la campaña. “Yo cuando di mi opinión y trabajé yo sabía en lo que me estaba metiendo y había que jugársela porque había que trabajar para evitar algo que yo creo que no era bueno para el país y hoy en día hay que trabajar por algo mejor”.

Adicionalmente, aseguró que no era el único con estas preocupaciones. “En este país si tú no estabas con la opción del Apruebo te cancelaban y te hacían funas en las redes sociales. Eso tenía costos económicos, emocionales, personales y mucha gente no quería asumir esos costos”.

Allí además, reveló por qué decidió apoyar esta opción. “Creo que el 62% de este país quería lo mismo que yo y había que comunicarlo. El proyecto no era lo que la gente quería y cuando uno tiene la posibilidad de comunicarlo hay que hacerlo y me la jugué”, afirmó.

El actor finalmente manifestó lo que significó el resultado de las elecciones para él y el trabajo que realizó. “Es lo mismo que correr un Ironman, es un cansancio, es una serie de emociones que cuando llega al final, uno dice esto pasó y toda esa angustia, esas emociones decantan, se van. Y uno se pone a llorar, lo que es normal, no es malo”.