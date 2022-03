El pasado martes se llevó a cabo una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha que ha adquirido gran relevancia a nivel mundial. Durante la jornada varias fueron las famosas que expresaron mensajes de apoyo, no obstante, una exfigura televisiva no compartió este pensar: Soledad Bacarreza.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista expuso que no conmemora aquel día, poniéndo énfasis en una situación por la que atravesó tiempo atrás.

“A mi ni me hablen del día de la mujer. Sufrí acoso grave, barrieron el piso conmigo y cuando pedí ayuda, cerraron la puerta por dentro”, sostuvo.

“Y me hizo pedazos una autoridad mujer para colmo. Me decían que no hiciera ruido. Voy a tomar palco a ver cómo van a cambiar esto en 4 años”, sentenció.

A mi ni me hablen del día de la mujer. Sufrí acoso grave, barrieron el piso conmigo y cdo pedí ayuda, cerraron la puerta x dentro. Y me hizo pedazos una autoridad mujer pa colmo. Me decían q no hiciera ruido. Voy a tomar palco a ver cómo van a cambiar esto en 4 años. — Soledad Bacarreza (@solebacarreza) March 8, 2022

Fue en agosto pasado cuando Bacarreza criticó a través de redes sociales a la actual ministra del Deporte, Cecilia Pérez, luego que la secretaria de estado publicara un tuit celebrando los logros de aquella cartera.

En ese instante, la comentarista deportiva hizo referencia al protocolo contra el acoso y una supuesta “barrida de piso” hacia su persona.

“El agradecimiento a los que trabajamos día a día por el deporte, hace bastantes más años que tú, tiene límites políticos: cuando te pedí ayuda, varias veces, justo después de ventilar tu protocolo contra el abuso, ni siquiera me contestaste. En cambio barriste el piso conmigo”, sostuvo.

“El ministerio y Santiago 2023 merecían bastante más. Después a llorar a la iglesia”, agregó.