La periodista Carolina Urrajola acabó generando debate luego de criticar las tendencias en redes sociales. Las cifras, a las que consideró “prioridades país en Twitter”, mostraban los “likes” que había recibido el viral tuit de Gabriel Boric en apoyo a Taylor Swift, a su vez que mostraba la reacción que causó el asesinato de un padre y su hija de seis años en Ovalle.

“Prioridades país en Twitter: Taylor Swift/El Presi 1300 likes. Niña de 6 acribillada en Ovalle: 130“, anotó, haciendo referencia a la reacción que tuvo sus propias publicaciones sobre ambos temas.

“Hubo varias horas de diferencia entre ambos tuits. Pero igual. Bastante Don’t Look Up“, criticó, comparando la situación con la película de Netflix.

Prioridades país en Twitter: Taylor Swift/El Presi 1300 likes.

Niña de 6 acribillada en 9valle: 130.

Hubo varias horas de diferencia entre ambos tuits. Pero igual. Bastante DONT LOOK UP. — Carolina Urrejola (@carolaurrejola) January 26, 2022

Durante la noche del lunes Gabriel Boric fue tendencia al apoyar por redes sociales a Taylor Swift luego de que Damon Albarn, vocalista de Blur y Gorillaz la acusara de no escribir sus canciones.

Por otro lado, durante la noche del domingo ocurrió un trágico crimen en la comuna de Ovalle, cuando un padre y su hija fueron acribillarlos en plena calle, según la información policial.

Tras la publicación, la periodista fue criticada por algunos usuarios, especialmente por su forma de comparar la masividad de ambas noticias con “likes”, reacciones relacionadas a los “me gusta”.

“¿Alguien en su sano juicio le da “Like” a una noticia tan terrible?”, escribieron algunos usuarios. A su vez que otros puntualizaron que Twitter es una red social de entretenimiento en vez de una fuente de información.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones:

¿Alguien en su sano juicio le da "Like" a una noticia tan terrible? Falta estudiar algo sobre audiencias digitales, estimada. Mejor aún, le propongo que dejemos de medir en "me gustas" la inteligencia/atención de la ciudadanía, pues chile no comienza ni termina en Twitter. — José Guzmán (@JoseGuzman_MKTG) January 26, 2022

Es una mala comparación por varias razones 1) no todos los usarios ven los mismo

2) el impulso al "like" en crónica roja es evidentmenente menor a una noticia de espectáculo/curiosidad viral

3) Twitter tiene distintos usos, no todos los públicos buscan informarse Entre otras — Raimundo Lira (@rliraihnen) January 26, 2022

Like = me gusta

No le parece q a la gente no le guste q hayan acribillado a una niña de 6 años? — A Kano (@canomata) January 26, 2022

Querida Carolina ud sabe quien es el presidente en funciones en Chile,

Boric aún no asume puede escribirle chistes a su abuela si le da la gana. No haga comparaciones ridículas. — Nueva Constitución más justa más digna (@ikkarace) January 26, 2022

No se como alguien con corazón podría darle “me gusta” a una situación tan horrorosa como esa.

Yo que usted, me replantearía su tuit.

Es como darle me gusta a un “tengo cáncer” “se murió mi hijx”

Bastante ligero su razonamiento — Mielinoski Merkenova 🐝🌸🌶 🇷🇺🇨🇱 (@MielyMerken) January 26, 2022

Creí que a esta altura ya teníamos claro que Twitter no representa un carajo, parece que me equivoqué. De todas formas, por qué es tan relevante la cantidad de likes comparando un tuit jocoso con un doble asesinato? — Vicho Pérez Mora (@VichooPerez) January 26, 2022

Un error muy común y superficial en RRSS es creer que likes definen la importancia de un tema o la veracidad de una opinión, pero lo q me sorprende que una periodista caiga en ello. Por cierto, no hablemos de "Dont Look Up", que @canal13 es un claro ejemplo con Andrónico Luksic. — Nicolás Rodríguez 🌴🌞🌴 (@Nickrovi) January 26, 2022