Con el corazón destruido por la tragedia que les ha tocado vivir, la familia de las víctimas del más reciente episodio de violencia ocurrido en Ovalle, exige a las autoridades más celeridad en las investigaciones.

Además, pidieron que se aplique todo el peso de la ley a los responsables del doble homicidio ocurrido la noche del domingo en la Población Mirador.

Tamara Jazmín Ite, hermana de Jhans Ceballos y tía de la pequeña Agustina, reclama justicia en nombre de la familia.

“Lamentablemente nos arrebataron a una sobrina de seis años, quien tenía derecho a vivir y ser libre, tenía derecho a crecer”, lamentó.

“Lo único que pedimos es justicia por mi sobrina, porque le arrebataron su vida de manera criminal a manos de la delincuencia”, agregó.

“Mi hermano y mi sobrina murieron en manos de criminales, porque esto fue a quemarropa. No se pusieron en el lugar de mi sobrina”, señaló Ite.

No descartan organizar marchas pidiendo Justicia

En ese sentido, como familia no descartan otras acciones más adelante para exigir justicia, como marchas.

“Yo quiero que salgamos a marchar por todos los niños inocentes que han muerto a manos de criminales, ahora yo sé cómo se sienten los papás de Tamara, porque a ellos le mataron a su única hija y a mi cuñada le mataron a su única hija y a su pareja”.

Recordemos que en febrero de 2021, una pequeña de cinco años -Tamara- fue asesinada durante una “encerrona” registrada en la comuna de Huechuraba.

“A mi cuñada le mataron a su hija de seis años, nos arrebataron dos vidas, a mi hermano y a mi sobrina”, relató.

“Imaginen cómo estamos nosotros, es un dolor que no se le puede dar a nadie, lo único que pedimos es justicia por un ser que tenía derecho a vivir, que marchemos y que no dejemos esto impune, por los niños que han muerto a manos de indolentes que no les importa llegar y matar a cualquiera”, expresó.

“Una niña que tiene seis años, estaba recién viviendo”

Consultada acerca de si han recibido ayuda legal, Tamara Jazmín Ite señaló que hasta el momento no han recibido apoyo.

“Todavía nadie se nos ha acercado a decirnos si nos pone un abogado o si necesitamos algo de ayuda”, señaló.

El cuñado de la víctima y tío político de la pequeña Agustina, Boris Molina, se sumó a la exigencia de justicia, para que las autoridades den con los responsables del asesinato de la pequeña.

“Una niña que tiene seis años, estaba recién viviendo. Pedimos justicia para que no quede en nada, no pueden pasar años para que pueda pasar algo, que puedan detener a los culpables”, apuntó.

“Ovalle no es como antes, Ovalle era más tranquilo”, concluyó.