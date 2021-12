Tras especulaciones, la comunicadora Patricia Maldonado (71) afirmó que no se irá de Chile luego del triunfo de Gabriel Boric (35) en las presidenciales del domingo. “Los voy a sacar de las casillas todos los días”, adelantó.

Sus palabras llegaron en el programa de Youtube Las Indomables, donde la expanelista del matinal Mucho Gusto (Mega) que se reconoce pinochetista comparte con la actriz Catalina Pulido.

“Nosotros nunca hemos dicho que nos vamos de Chile. Esas son otras que terminan llorando en frente de una cámara”, dijo, según replicó Página 7. “Nosotras no somos así. No somos cobardes. Olvídense, nos van a tener que aguantar siempre”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “no me fui de Chile cuando me hicieron tira un negocio, me pusieron una bomba. No me fui de Chile cuando amenazaron a mis hijos de muerte. No me fui de Chile cuando amenazaron a mi familia de muerte. No me fui de Chile cuando me quedé sin trabajo, hace años atrás, y no me dejaban trabajar”, afirmó.

“Yo ya les dije que me voy a quedar para puro hincharles las hue… a todos ustedes. Los voy a sacar de las casillas todos los días. Voy a vivir hasta los 100 años, y hasta los 100 los voy a hue… (sic)”, sentenció.

Recordemos que Boric, a quien no es primera vez que le dedica ácidas críticas, según los resultados del Servicio Electoral (Servel) con el 99,99% de las mesas escrutadas, obtuvo 4.620.671 sufragios, correspondientes al 55,87% de los votos válidamente emitidos. Por su parte, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, logró 3.649.647 sufragios, que significan un 44,13%.

“La opinión que yo tengo de usted, señor presidente, sigue siendo la misma. No voy a cambiar una coma porque usted sea presidente hoy día. Sigo pensando, con todo el respeto que se merece por la investidura que tiene, que usted no está preparado para gobernar Chile“, había dicho previamente Patricia Maldonado.