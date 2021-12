“Más que Paty Maldonado que está apoyando a Kast”.

Así respondió, la noche de este miércoles, el candidato Gabriel Boric a si creía que el apoyo de los expresidentes Michelle Bachelet y Ricardo Lagos le sumarían votos en el balotaje del domingo. La aludida decidió contestar directamente al aspirante a La Moneda. “Me pusiste en un lugar que no esperaba”, le dijo.

La expanelista del matinal Mucho Gusto (Mega), que salió de la televisión hace casi dos años, contestó mediante un Live de Youtube, donde suele compartir con sus seguidores, y se reconoció “absolutamente sorprendida” por las palabras del aspirante a La Moneda.

“Yo creo que un candidato cuando está a muy pocas horas en la carrera presidencial, debe ocupar su tiempo en cosas muy importantes, para que a la ciudadanía le quede la cosa clara porque yo con este niño no la tengo clara”, le aconsejó.

Soledad Onetto: Movilizará electorado Michelle Bachelet? 🤡 Gabriel Boric: Más que Paty Maldonado que está apoyando a Kast 😂

Más tarde, hablándole directamente al Boric, recomendó que “un candidato a la presidencia debe ocupar hasta el último segundo en beneficio propio. Tratar de que la ciudadanía entienda al candidato, que entienda los planes que tiene el candidato. Esa es la lógica. Un candidato que está a tan pocas horas en un momento tan complicado que estamos viviendo en Chile, debe dejar claro sus proyectos”.

Incluso, Patricia Maldonado le agradeció por ponerla “en un lugar que no esperaba”. Esto, dijo, porque lleva “dos años y tanto fuera de la televisión abierta. Sabes por qué me sacaron de la televisión (…) por ser pinochetista y por pensar distinto a usted. nadie desconoce que yo soy anticomunista, nunca lo he negado. Jamás. Mi versión es siempre la misma”.

“Tú anoche me dejas a una altura de dos presidentes de la República, Michelle Bachelet y Ricardo Lados”, argumentó.

“La Paty Maldonado, y me nombras. Créeme chiquillo que me dio un placer enorme cuando escuché mi nombre en tu boca. Lo que significa que cuando dé una opinión, pega preciso donde tengo que pegar”, sentenció.

Este domingo Boric se enfrentará, en segunda vuelta, al candidato de Frente Social Cristiano José Antonio Kast, comicios en los que se definirá el próximo presidente de la República.