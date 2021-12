El cantante urbano Marcianeke (19), de nombre real Matías Muñoz, reaccionó en las últimas horas luego que se viralizaran imágenes peleando en un hotel de la comuna de Olmué, en la región de Valparaíso. “Nos fueron a hueviar por nada (sic)”, fue parte de lo que dijo.

Las imágenes, que comenzaron a aparecer en redes en horas de la tarde de este lunes, terminaron en un procedimiento policial en que ninguno de los involucrados resultó detenido.

“Nosotros estábamos comiendo y nos fueron a hueviar por nada”, afirmó el intérprete de Dímelo má en sus Historias de Instagram.

Esto, argumentó luego, “porque supuestamente nosotros estábamos metiendo ruido a las cuatro de la mañana, siendo que a esa hora ya estábamos durmiendo o a lo mejor ni siquiera estábamos en las piezas. Obviamente yo reaccioné mal porque nos retaron por esa hueá que no tenían que retarnos (sic)”.

“Y después nos hueviaron con que la hueá estaba hasta las 12, siendo que nosotros pagamos para estar hasta las siete de la tarde. No nos respetaron el horario que nosotros pagamos (sic)”, acusó.

Más tarde, el también intérprete de ¿Pa qué te enojái? advirtió que “luego empezaron a agredirnos”.

“A mi mánager lo empezaron a zamarrear, nos faltaron el respeto. Ahí fue cuando yo también me tiré a pegar. Yo no soy de pelear, yo soy de llevarme bien con todos, me gusta llevarme bien con todos, pero los hueones se pasaron y nos pasaron a llevar. Por el sólo hecho de yo ser cantante creyeron que podían pasarme por la del pico y no fue así (sic)”.

Denuncia

La información sobre la pelea fue confirmada a La Radio por el mayor Rolando Pinilla, subprefecto administrativo de la prefectura de Marga Marga, quien especificó que “a raíz de un llamado de un conocido centro de eventos de la comuna de Olmué (…) denunciaban daños, amenazas, de parte de un equipo técnico de un artista nacional”.

“Al ser solicitado su retiro del centro de eventos, estos causaron desórdenes y daños en una mampara, para después retirarse del lugar en dirección desconocida”, agregó.

A raíz de lo ocurrido, testigos llamaron para denunciar la pelea en las afueras de ese recinto. Carabineros llegó a los 10 minutos y tomó la denuncia que apuntaría a los presuntos delitos de amenazas y daños.

Los antecedentes, según confirmó Carabineros, están en manos del Ministerio Público.