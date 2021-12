El periodista Carlos Zárate entregó su “respaldo” este miércoles a Francisco Pancho Saavedra, luego que éste se enfrascara en una tensa discusión con el diputado Leonidas Romero (RN) que trató al matrimonio igualitario de “antinatura”.

“Respaldo plenamente a Pancho Saavedra, no se puede permitir un trato de “antinatura” por parte de un diputado de confesión evangélica”, escribió el comunicador de prensa en un tuit. Añadió que el congresista, desde su perspectiva y por su cargo, “está obligado por su propia investidura a respetar a todos en forma y fondo”. “Eso no se puede permitir”, emplazó.

Asimismo, tras ser consultado por otro internauta, sostuvo que “nadie se victimizó. Pancho reaccionó (a) algo injusto. No se puede llamar a un ser humano antinatura. Ese es un enfoque casi decimonónico con todo el respeto que usted me merece. La noción de matrimonio en estos tiempos no solo ayuda a la procreación usted lo sabe. Yo lo sé”.

¿Qué pasó entre Pancho Saavedra y Leonidas Romero?

El intercambio de palabras entre el diputado y el conductor de Lugares que hablan (Canal 13) ocurrió en el matinal Tu Día, donde la mañana de esta jornada se abordara la tramitación del matrimonio igualitario que, este martes, se confirmó que pasará a una comisión mixta para zanjar aspectos del escrito.

Tras ser consultado por sus razones para oponerse a la unión entre personas del mismo sexo, Romero sostuvo que representa a un grupo de personas que piensa igual que él y que piensa “que es antinatura y, por lo tanto, voy a seguir en esto“. “Hay personas que piensan distinto, entonces también tenemos que respetarlas”, explicó.

“Tenga cuidado con sus palabras”, lo emplazó rápidamente Saavedra. “Usted dice antinatura. ¿Qué? ¿Me está diciendo que tengo tres ojos, acaso? ¿Que tengo cuatro orejas? Cuide sus palabras Leonidas. ¿Soy un marciano que está hablando con usted? No, soy una persona tal como usted. Tengo familia, tengo padre, tengo hermanos. Entonces no le falte el respeto a las personas”, dijo.

“Me parece que cuando usted dijo que éramos antinatura, no se lo voy a aguantar a nadie. No le aguanto ni al presidente de la República ni al Papa. Por eso mismo, con usted aquí mirándolo a los ojos, le voy a decir que lo que usted dijo es una atrocidad, una barbaridad. Y espero que se tomen cartas en el asunto”, lo emplazó más tarde.

Mira parte del momento a continuación: