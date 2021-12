El conductor de Lugares que hablan Francisco Saavedra respondió este miércoles al diputado Leonidas Romero (RN), quien dijo que piensa que el matrimonio igualitario es “antinatura” en el matinal de Canal 13 Tu Día. “¿Tengo tres ojos, acaso?”, se preguntó irónicamente.

Las palabras del congresista llegaron en medio del debate por el proyecto de matrimonio para parejas del mismo sexo que está en tramitación en el Parlamento y que, este martes, se confirmó que pasará a una comisión mixta para zanjar aspectos del escrito.

Tras ser consultado por sus razones para oponerse a la idea, el diputado Romero sostuvo representa a un grupo de personas que piensa igual que él y que piensa “que es antinatura y, por lo tanto, voy a seguir en esto“. “Hay personas que piensan distinto, entonces también tenemos que respetarlas”, añadió Romero.

Ante sus dichos, Saavedra, que contrajo el Acuerdo de Unión Civil en noviembre de 2018, en una ceremonia íntima, respondió sarcásticamente: “Tenga cuidado con sus palabras. Usted dice antinatura. ¿Qué? ¿Me está diciendo que tengo tres ojos, acaso? ¿Que tengo cuatro orejas? Cuide sus palabras Leonidas. ¿Soy un marciano que está hablando con usted? No, soy una persona tal como usted. Tengo familia, tengo padre, tengo hermanos. Entonces no le falte el respeto a las personas”.

“Cuando usted dice antinatura, es como sacarle la madre a alguien”, agregó el conductor. “Pero si es antinatural pues, Pancho”, emplazó nuevamente Romero.

El diputado, más tarde, insistió en que “todos los proyectos, independiente de la motivación, el origen o la finalidad, se le ingresan indicaciones para dilatar uno o mejorar otro (…) yo voy a votar en contra de este proyecto, pero si mañana se aprueba en la Cámara, tendré que respetarla porque va a ser una ley, pero no va a contar con mi aprobación”.

Francisco Saavedra, en tanto, sostuvo después que “me parece que cuando usted dijo que éramos antinatura, no se lo voy a aguantar a nadie. No le aguanto ni al presidente de la República ni al Papa”.

“Por eso mismo, con usted aquí mirándolo a los ojos, le voy a decir que lo que usted dijo es una atrocidad, una barbaridad. Y espero que se tomen cartas en el asunto”, pidió.

“Yo le quiero decir que usted es un falta de respeto. No le voy a permitir que usted venga a tratarme de antinatura. No lo aguanto, por mucho que este sea mi canal (…) espero que también tengamos un estándar básico, que tenga que ver con el respeto a los Derechos Humanos y usted hoy día me está faltando el respeto”, cerró luego.