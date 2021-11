El actor Chris Pratt intentó elogiar a su esposa Katherine Schwarzenegger con un romántico post en Instagram, pero terminó recibiendo duras críticas de parte de las redes sociales.

“Chicos. De verdad. ¡Miren cómo me mira! Quiero decir. ¡Encuentren a alguien que los mire así!”, comenzó en la red social junto a una imagen con su esposa.

“¿Saben? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para no escuchar, ¡pero eso es amor!”, afirmó.

“Ella me ayuda con todo. A cambio, periódicamente, abro un frasco de pepinillos. Ese es el trato”, bromeó.

“Su corazón es puro y me pertenece. Mi mayor tesoro junto a mi tarjeta Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie. Y lo que estoy diciendo, si lo saben, es mucho. Es su cumpleaños en unas seis semanas. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire esta publicación. Te amo cariño”, cerró.

El gran problema de su mensaje para los fans fue la frase: “me diste una hija saludable”. Y es que muchos dieron pensaron que el actor estaba aludiendo a su exesposa y madre de su primer hijo, Anna Faris.

Recordemos que los actores estuvieron casados por varios años y tuvieron un hijo en común, Jack, quien nació prematuro, con poco peso y con varios problemas de salud.

De hecho, el niño de actualmente 9 años, tuvo que ser sometido a numerosas operaciones. “Cuando Jack nació dos meses antes, fue una gran conmoción. Y de repente, tu mundo cambia por completo”, dijo Faris hace un tiempo en su podcast Unqualified.

“Jack tuvo algunas cirugías. Tuvo algunas cirugías de hernias, algunas cirugías oculares y también un pequeño problema cardíaco”, agregó.

Indignación

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar y muchos defendieron a la actriz. “Esto es literalmente tan asqueroso”, escribió una persona en Twitter, agregando que: “Se lee como ‘mi nueva esposa me dio un hijo ‘sano’, a diferencia de ti, Anna Faris’. Anna y Jack se merecen mucho mejor“.

“Amo a Chris Pratt, pero la parte de la ‘hija sana’ me hace estremecer”, tuiteó una persona el jueves. “Aunque puede que no lo haya querido decir como un insulto, de alguna manera salió de esa manera. Imagínese cómo le hará sentir eso a su hijo, si alguna vez lo lee”, sentenció.