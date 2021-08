La actriz y cantante de origen canadiense Vesta Lugg se mostró, este lunes, desolada a través de Instagram luego que la aerolínea Copa Airlines no la dejara viajar con su mascota de compañía y asistencia emocional arriba del avión. “Me rompe el corazón“, afirmó.

Fue mediante sus Historias, y entre lágrimas, que la intérprete de Violeta empezó contando que llegó al aeropuerto y debió lidiar con la aerolínea durante dos horas para poder subir con su mascota, Funky, al transporte aéreo.

“Ustedes saben que yo hago las cosas súper correctas y agendé y reservé su cupo en el vuelo. Me están diciendo que no hay un código de su reserva como perrita de soporte emocional adjuntado a mi pasaje, por ende no la pueden dejar subir“, apuntó.

Y a pesar de que, afirmó, intentó contactarse con el call center de la empresa de origen panameño, no obstante no habría recibido respuestas. “Me están obligando a bajarme del vuelo”, lamentó.

Más tarde, a través de escritos, afirmó que siguió “todos los protocolos y pasos y su error ahora hace que me tenga que perder el vuelo y no pueda ver a mi familia después de un año”. “Me rompe el corazón su forma y la poca responsabilidad que toman”, acusó.

“‘Puedes mandar un reclamo por la página’ fue la única solución que me dieron”, advirtió. Añadió que la razón por la que viajaba con ellos era, justamente, la facilidad que entregaban para “viajar con mi perrita de soporte emocional”.

Si bien se desconocen detalles del itinerario de Lugg, Copa Airlines advierte en su sitio web que “A partir del 1 de agosto de 2021, no se aceptará el transporte de perros de apoyo emocional en vuelos desde o hacia Canadá. Se aceptará a pasajeros con boletos comprados el 20 de julio de 2021 o antes. Estados Unidos ha suspendido temporalmente el ingreso de perros al país”.

BioBioChile contactó a la aerolínea para tener más antecedentes del caso de Vesta Lugg, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta oficial.

Mira los reclamos de Vesta a continuación: