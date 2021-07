Mark Hoppus, bajista y fundador de Blink 182, reveló en redes sociales que esta semana se someterá a una importante prueba que podría definir su futuro en medio de su batalla contra el cáncer.

En su cuenta de Twitter, el artista escribió: “Disculpen si estoy compartiendo demasiado, pero es tan surrealista pensar que esta semana me harán una prueba que bien podría determinar si vivo o muero”.

“Gracias a todos por los pensamientos positivos y el aliento. He leído todas sus respuestas y significan mucho para mí. Gracias”, añadió.

Recordemos que en junio pasado, Hoppus sorprendió a sus fans al anunciar que llevaba tres meses de sesiones de quimioterapia.

“Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto”, escribió en aquella oportunidad.

“Todavía tengo meses de tratamiento por delante, pero estoy intentando mantener la esperanza y la actitud positiva. No puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo a todos”, agregó el músico.

A su vez, compartió una fotografía de una radiografía en la que se puede ver el tumor que le ha salido en el hombro.

“Superaré esto mediante quimioterapia o trasplantes de médula ósea”, afirmó, asegurando que le “pateará el culo” a la enfermedad.

