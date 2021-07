Constanza Roberts utilizó sus redes sociales para contar acerca de una fuerte caída que sufrió mientras practicaba snowboard en Farellones.

Según reveló el fin de semana, luego de salirse de un camino, terminó cayendo por unos cuatro metros hacia unas rocas. Si bien pudo pasar a mayores, afortunadamente no terminó con lesiones de consideración.

“Hoy fue de esos días en que el Espíritu Santo, ángel de la guarda, energía suprema, mis abuelos que están en el cielo (supongamos), o quien sea que me quiso ayudar, lo hizo”, comenzó señalando.

“Iba andando por un camino de nieve, y por accidente me salí y me caí como 4 metros hacia las rocas con dos mortales de cabeza”, agregó.

“Al principio ni me atrevía a levantarme pensando que no podría, pero a los segundos me empecé a mover y aparte de estar entera machucada, estaba bien“, indicó.

La comunicadora afirmó que tras asegurarse de que no tenía ninguna lesión de gravedad, entre lágrimas y agradecimientos pudo levantarse.

“Si no hubiera ido con casco, otra sería la historia. Si vienen a la nieve, lejos lo más importante es SIEMPRE usar casco, ¡te puede salvar la vida!”, concluyó.

Recordemos que en noviembre de 2020, la periodista renunció a “Hola Chile” tras 6 años en La Red.