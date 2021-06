La actriz Soledad Pérez recordó lo mal que lo pasó su colega Úrsula Achterberg en la teleserie Fuera de Control, emitida por Canal 13, en 1999.

Según la intérprete, en ese tiempo Achterberg estaba debutando en el mundo de la actuación y “era una persona muy crédula y no tenía idea de televisión”. “No cachaba nada, solo las ganas“, dijo en el podcast Reyes del Drama.

Pérez afirmó que en la producción “fui como la mamá de ella” y que vio que “lo pasó pésimo de todo punto de vista”.

La teleserie creada y escrita por Pablo Illanes, era protagonizada por Achterberg, Romeo Singer y Javiera Contador. Además contaba con la participación de Luciano Cruz-Coke y Paulina Urrutia en roles antagónicos.

La producción seguía la venganza de Silvana Maldonado (Achterberg), la “diente de oro”, una joven inocente que vivía en el tranquilo pueblo de Aurora, cuya vida se ve alterada cuando un grupo de jóvenes de alta sociedad santiaguina le tienden una macabra broma.

“Úrsula era muy simpática, pero lamentablemente un grupo de mujeres actrices le hicieron pasarla muy mal. Creo que metió la cola la envidia, la competitividad, la mala onda y hacerle sentir que ella nunca había actuado“, sentenció Pérez.

“Me tocó convivir con todas las divas”

De hecho, la actriz aseguró que le tomó mucho cariño a la intérprete, porque se sintió identificada con ella, dado que también “me tocó convivir con todas las divas”.

“Cuando entré a la televisión, me tocó convivir con todas las divas: Malú Gatica, Silvia Piñeiro, Anita González, Bélgica Castro”, dijo. “Ellas eran complicadas, habían actrices mayores que tenían mucho miedo de que lleguen cabras jóvenes a quitarles el lugar, a desplazarlas”, dijo.

“Yo cuando fui más cabra lo pasé muy mal y no me protegió nadie. Me cuidé solita. Creo que en mi vida laboral nunca he pedido la cabeza de alguien, me parece terrible“, cerró.