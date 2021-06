La actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno salió en defensa de su amigo, Lin-Manuel Miranda, quien ha recibido diversas críticas por la adaptación cinematográfica de su musical “In the Heights”.

Específicamente, Miranda fue apuntado en redes sociales por “falta de personajes afrolatinos” en la cinta, la cual está inspirada en la salsa y el pop latino que celebra a la comunidad de inmigrantes de Nueva York, en cuyo seno precisamente creció.

En conversación con Stephen Colbert para el programa The Late Show, Moreno se mostró molesta por las críticas que han caído sobre Miranda, autor del musical y quien anteriormente trabajó como productor ejecutivo del documental ‘Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It’.

“Parece que nunca se puede hacer lo correcto. Lin-Manuel es el hombre que, literalmente, ha traído la esencia latina y puertorriqueña a America”, señaló la ganadora de un premio Óscar.

“Yo no pude hacerlo. Me gustaría poder decir que sí, pero no pude. Lin-Manuel lo ha hecho sin ayuda de nadie, y estoy entusiasmada y orgullosa de que produjese mi documental”, añadió.

A su vez, la legendaria actriz agregó: “Lo único que digo es, ¿no pueden esperar un poco y dejarlo en paz? Hay mucha gente puertorriqueña, o también de Guatemala, de piel oscura y de piel clara”.

“En Puerto Rico somos de todos los colores. Así es como son las cosas, y hubiese sido agradable que no hubiesen salido con esto y lo hubiesen dejado pasar, sólo de momento. Están atacando a la persona equivocada”, concluyó.

Cabe señalar que anteriormente Miranda, quien es estadounidense de origen puertorriqueño, había ofrecido disculpas debido a las críticas.

“Lo siento de verdad. Estoy aprendiendo de la crítica, agradezco que se haya planteado y estoy escuchando. Estoy tratando de hacer espacio tanto para el increíble orgullo por la película que hicimos, como para ser responsable de nuestros defectos”, había señalado en sus redes sociales.