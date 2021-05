Finalmente Kathy Salosny pudo reabrir su restaurante en Tunquén, el cual permanecía cerrado por el contexto que se vive debido a la emergencia sanitaria.

Han sido meses complejos para el establecimiento, llamado Casa Tunquén, del cual la comunicadora es socia. Tal como recoge LUN, el lugar estuvo cerrado desde el 15 de marzo hasta el 13 de noviembre de 2020 por la pandemia. Desde entonces estuvo abierto hasta febrero, cuando debió cerrar nuevamente.

No obstante, este miércoles pudo volver a abrir sus puertas para el público. “En el invierno abrimos de viernes a domingo, pero con la actual realidad abriremos en la semana, de miércoles a viernes”, comentó en conversación con el citado medio.

“Veremos el comportamiento de la gente y en una de esas para recuperar lo que perdimos, abriremos de lunes a viernes”, agregó.

La ex animadora del mucho Gusto vive en Santiago, no obstante, de vez en cuando va al restaurante. “Recibo a los comensales, les tomo la temperatura, los datos por el protocolo, los llevo a la mesa y los atiendo. La gente lo agradece y me fascina, me gusta conversar con la gente”, indicó.

La comunicadora se siente agradecida ya que la primera parte de la pandemia la enfrentó sin deudas, gracias a la buena recepción que tuvo el restaurante en su primer año, hasta antes de la llegada del covid.

“Las utilidades fueron las que sostuvieron a los chicos. Nosotros seguimos con nuestro equipo de ocho personas, contratado. No despedimos a nadie porque era importante mantener la base”, remarcó.

Cabe señalar que a través de sus redes sociales, la animadora de televisión dedicó un mensaje de apoyo para quienes han pasado meses complejos por la pandemia.

“Mucho ánimo a quienes lo están pasando mal en este rubro que sabemos no es fácil. Much@s colegas han quebrado e inician un nuevo camino miles de ejemplos de cómo reinventarse”, escribió.

“Nosotr@s cómo tant@s queremos volver a levantarnos con mucho esfuerzo!! Saliendo adelante nuevamente con un tremendo esfuerzo.. vamos que se puede!!”, añadió.

“Visita cada local, tomate un café, pide una colación, pregúntale al mozo que te atiende cómo está, saluda a tus comensales que tienes al lado..hoy vivimos tiempos tribales Ad portas de una nueva forma de construir un país más justo.. partamos por pequeños gestos”, concluyó.