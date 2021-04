La periodista y conductora chilena Kathy Salosny, prepara su regreso a la televisión con un nuevo espacio en Tv+, con el programa ‘Emprende con Kathy Salosny’, con el fin de dar a conocer emprendimientos nacionales.

La comunicadora previamente tenía un programa similar en Telecanal, el que también estuvo enfocado en potenciar a pequeñas empresas nacionales en medio de la pandemia.

Este nuevo programa, marca el regreso de Salosny a la televisión, en un espacio donde se contarán historias reales.

En conversación con Biobiochile, la también actriz señaló estar muy contenta por la acogida que tuvo de parte del equipo de producción del canal, para transmitir el programa.

“Nuestro programa tiene que ver con las pymes, los emprendimientos y con las historias que hay detrás de esos procesos, sobre todo con lo que está pasando en la pandemia. También se contarán historias de conocidos que lo lograron, por ejemplo, y tampoco podemos estar ajenos de la contingencia y de lo que está pasando en la sociedad“, indicó.

La presentadora de televisión, también comenta que Tv+ los recibió con una línea editorial abierta y que “eso es algo fundamental hoy en día en los medios de comunicación”.

“Es un programa de servicio, de ayudar, porque la cosa está muy compleja, es super doloroso todo lo que ha pasado. De hecho yo tengo mi restaurante cerrado, entonces lo he vivido en carne propia. Yo he estado sin trabajo durante mucho tiempo, algo que jamás me había pasado”, detalló la conductora.

Su rol social

Para la animadora de televisión, el rol social que tienen los medios de comunicación y los comunicadores es parte fundamental de la sociedad y está muy entusiasmada con la ayuda que puede entregar a las personas.

“Uno conoce la realidad de tantos. Hay personas que lo están pasando muy mal, algunos hacen empanadas, venden frutas, se han tenido que reinventar e incluso hacer cambios de vidas y vivir de manera más austera, entonces hay harto que decir en cuanto a lo que significa emprender hoy en día”, sostuvo.

Con respecto al cambio editorial que han tenido los matinales en televisión, Kathy comenta que encuentra muy positivo el giro de dichos programas. “Hay hasta clases de educación cívica en los programas y me encanta, lo agradezco, porque todos aprendemos. La voz ciudadana está puesta ahí, entonces se agradece que de alguna forma se esté hablando desde lo real”.

En cuanto a sus desafíos personales, sobrellevar la parte económica en pandemia y las dificultades de no poder trabajar, llevaron a la conductora a hacer retiro de su 10%. “Retiré el primero y el segundo, y voy por el tercero. Ha sido una ayuda más sustancial, porque está en tu cuenta y listo”.

Además, agregó que “es super triste tener que demostrar cuán pobre es la gente para que tu califiques a un bono, eso es indigno”.

Kathy, también contó lo difícil que fue para ella estar lejos de su madre enferma y no poder acompañarla durante diez meses, situación en la que muchos se han visto reflejados.

‘Emprende con Kathy Salosny’ será transmitido a través de la señal de Tv+ a las 17:00 horas y su estreno está programado para el mes de mayo, aunque la fecha exacta aún está por confirmarse.