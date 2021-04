La industria de la cultura y el entretenimiento ha sido una de las más afectadas en medio de las restricciones por la pandemia de covid-19 y eso bien lo sabe el comunicador Arturo ‘Kiwi’ Walden. Esta semana se enteró de que no es beneficiario al Bono Clase Media de 500 mil pesos y realizó una queja pública. “¡Qué rabia!”, escribió.

La ayuda estatal, de acuerdo a una minuta difundida por el Ejecutivo, será “por un monto de hasta $500 mil que lo recibirán quienes tengan una renta entre el salario mínimo y $1,5 millones, y decrecerá para rentas de hasta $2 millones”.

Para acceder a dicho aporte, añadieron, “quienes tengan ingresos sobre los $408.125 deberán registrar una caída de un 20% en sus ingresos en base al promedio de los 6 meses del segundo semestre de 2019 versus el segundo semestre de 2020″. Para lo anterior se utilizará información del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En tanto, las personas que tengan ingresos entre el salario mínimo y $408.125 “quedarán exentas del requisito de registrar una caída de un 20% en sus ingresos”, informó el Gobierno.

No obstante, el expanelista del matinal Buenos días a todos se quejó a través de Twitter pues acusó ser de “clase media” emitiendo boletas como trabajador independiente.

“Hace más de un año que no tengo ingresos estables porque no he podido trabajar en mi profesión”, continuó.

Walden, en el post, colgó una fotografía que durante los últimos días ha sido una tónica en la red social, que informa a los ciudadanos que no son beneficiarios debido a no cumplir con uno o todos los requisitos.

Cómo postular y qué hacer si no eres beneficiario

Las postulaciones están abiertas a través del sitio web del SII, en el apartado “Ingresa aquí” del Nuevo Bono 2021 Clase Media.

La plataforma pide ingresar con el usuario y clave del portal o, bien, con la clave única. Tras eso, automáticamente muestra si el usuario es o no beneficiario y entrega las intrucciones para postular.

Existe, además, la posibilidad de apelar en el botón “Presentar reclamo”, que redirige a un formulario que sería nuevamente analizado por la autoridad.

En este sentido, para que se reconsidere que el usuario cumple el requisito de tener un sueldo entre el mínimo y los 2 millones de pesos, se puede adjuntar un “certificado de Cotizaciones previsionales 2019 y/o 2020”, “liquidaciones de sueldo no consideradas en la declaración de sueldo presentada por tu empleador” o el “contrato de trabajo”.

En tanto, para demostrar la disminución de al menos un 20% de los ingresos se solicita adjuntar un “certificado de Cotizaciones previsionales 2019 y 2020”, un “certificado de pago Seguro Cesantía (AFC)”, “liquidaciones de sueldo no consideradas en la declaración de sueldo presentada por tu empleador” o el “contrato de trabajo”.