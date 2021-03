17 marzo, 2021 | Publicado a las 12:51

Camilo Carmona denuncia que fue víctima de violento robo en su domicilio: usaron metralleta UZI

Una lamentable noticia comunicó este miércoles el actor Camilo Carmona, tras contar que fue víctima de un violento robo en su domicilio ubicado en Puchuncaví.

Según señaló el reconocido intérprete, el delito fue realizado por dos hombres que llegaron cerca de la hora de almuerzo. “Dos pendejos de no mas de veinticinco años, uno con pistola y otro con una metralleta UZI. ¡Sí! una metralleta UZI y no me interesó averiguar si era real”, comenzó contando.

Carmona sostuvo que los sujetos “aparecieron de la nada, los dos con pistola en mano, rompieron el ventanal y entraron. Me tiraron al suelo, me encañonaron en la cabeza, mientras Silvanna (su pareja) le ofrecía todas nuestras cosas”, dijo.

“Pedían ORO, que por supuesto no tenemos; ni joyas ni un puto lingote, ambos somos actores de teatro, no de ¡Hollywood!”, señaló afectado el actor.

A su vez, este precisó que no es el primer delito de este tipo que se registra en el sector, ya que “en febrero ya le robaron a unas vecinas-locales de Maitencillo, con armas también, amarraron a su familia y les vaciaron la casa. Robaron varios restaurantes y tiendas este verano, y para qué mencionar los portonazos en Puchuncaví”.

“¡Comuniquémonos y organicémonos para cuidarnos por favor! ¡Es lo único real y concreto que podemos hacer! ¡Conozcamos nuestros vecinos y nuestro barrio!”, recomendó Camilo.

Al mismo tiempo, este indicó que incluso lo amenazaron con dispararle. “Ayer nos amenazaron de pegarme un tiro si no les pasábamos todo. Pero tuvimos suerte, controlamos la situación y los hueones se fueron: se fueron con nuestras cosas y nuestro auto. Qué impotencia y qué rabia por la chucha. Nosotros vivimos en el sector de La Canela, Puchuncaví, al lado de Maitencillo, no es nuestra segunda vivienda, nuestra familia ha vivido y trabajado toda la vida acá en la comuna”, aclaró.

Finalmente, el ex actor de Verdades Ocultas pidió por favor que cualquier información sobre el paradero de su vehículo le informaran. “Así que si ven el auto por ahí, vamos a estar muy agradecidos si nos avisan. Es un HYUNDAI VELOSTER NEGRO patente GZXY91, le faltaba el foco trasero. Nosotros estamos bien, así que no se preocupen”, cerró.

Revisa las declaraciones completas de Camilo Carmona a continuación: