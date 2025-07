Con la emisión del quinto capítulo de la serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo” muchos se preguntarán si la ficción tendrá una segunda temporada.

La serie producida por HBO, y que se inspira en la vida de Roberto Gómez Bolaños, el comediante creador de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, ha puesto nuevamente el interés en la obra del comediante mexicano que es interpretado por el actor Pablo Cruz en la serie biográfica.

Si bien los creadores de la serie conocen la expectación del público, el hijo del artista, Roberto Gómez Fernández, confirmó que no habrá segunda temporada.

“El reto más grande fue condensar en ocho capítulos todo el tramo de vida que se pretende contar, que son décadas, son 8 capítulos de muchas cosas que suceden”, comentó Gómez Fernández en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Por ahora no hay planes para una segunda temporada”, afirmó el productor del show, no sin antes confirmar otra sorpresa para los seguidores de Chespirito.

Más contenido de Chespirito

Pese a que no habrá una segunda temporada de Chespirito, los hermanos Paulina y Roberto Gómez Bolaños están trabajando en una serie animada de El Chapulín Colorado que tendrá una versión renovada.

“Sí, hay varias cosas en el camino. No puedo adelantar mucho, pero ahorita ya hicimos una serie animada del Chapulín Colorado que tiene un twist interesante, o sea, no es nada más la serie original traducida en animación, sino que tiene ahí unos cambios importantes”, contó.

Por otro lado, aseguró que esta producción sí tendrá más de una temporada: “Ya estamos haciendo la segunda temporada, incluso, no sé dónde o cómo, no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir, no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más que va a pasar y otras cosas que tienen que ver”, dijo.