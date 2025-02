Este lunes, Universal Pictures reveló un primer vistazo de la película La Odisea, adaptación del poema épico griego de Homero, que el director Christopher Nolan está llevará al cine.

El adelanto consiste en una imagen que muestra uno de los looks del protagonista, Odiseo, que será interpretado por el actor estadounidense, Matt Damon.

De acuerdo con Variety, en el elenco también estarían Tom Holland, Mia Goth, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal y John Leguizamo.

De acuerdo con Universal, la película está programada para estrenarse el 17 de julio del 2026.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG

— odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025