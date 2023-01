Dylan O’Brien, el actor detrás de Stiles Stilinski en la serie Teen Wolf, no retornará a su papel para la película próxima a estrenar por Paramount+, sobre la ausencia del personaje, Tyler Posey habló de cómo lo tomará Scott McCall su mejor amigo en la ficción.

En “Teen Wolf: The Movie”, la trama tiene un salto temporal de 15 años, donde todo ha cambiado. Una de las modificaciones más evidentes es que esta vez la historia se centra en la vida de Scott McCall en Los Ángeles, lejos de Beacon Hills.

La ausencia de Dylan O’Brien en Teen Wolf: The Movie

Otro de los cambios dentro de la ficción es la ausencia de Stiles Stilinski, el personaje interpretado por Dylan O’Brien, quien era el mejor amigo del hombre lobo en la serie.

En conversación con Variety, el actor explicó sus razones para no regresar al proyecto: “Era algo que estaba intentando hacer que funcionara, pero todo sucedió muy rápido. Realmente no sabíamos qué estaba sucediendo y simplemente nos lanzaron todo de golpe, lo cual está bien porque a todos nos encanta el programa“, explicó refiriéndose a problemas con su agenda.

Ahora, en conversación con BioBioChile, Posey se refirió a cómo su personaje tomará la ausencia de Stiles.

“Por supuesto que lo extrañará. Scott extraña a Stiles incluso cuando no están juntos en la misma habitación, pero prefiere pensar que Stiles sigue allá afuera haciendo su trabajo como agente del FBI y me encanta pensar que él y Scott se mensajean y hablan frecuentemente, por lo que Stiles estará siempre en su vida“, afirmó.

La vez que Tyler Posey casi interpreta a Jacob en Twilight

El actor estadounidense también habló sobre la ocasión en que casi personifica a otro hombre lobo en el cine, Jacob de Twilight. Fue en una reciente entrevista que Posey reveló la información, y que de hecho era uno de los favoritos, sin embargo, perdió ante su amigo y colega Taylor Lautner.

Sobre las diferencias entre ambos personajes, Tyler explicó: “Scott se convierte en un hombre lobo, mientras Jacob nació siéndolo, así que Scott tiene 15 años de experiencia humana antes de convertirse”.

A lo que agregó: “Y antes de esto era un desadaptado; no era un chico popular, y estuvo estancado en un lugar extraño, luego se convierte en un hombre lobo, lo que le permite expandirse”.

El retorno de Crystal Reed a la ficción

A pesar de la ausencia de Stiles, una que si retorna es la actriz detrás de Allyson en la serie de Teen Wolf, Crystal Reed. Y esto resulta ser aún más inusual, ya que en la producción del 2017 el personaje muere en los brazos de Scott McCall (Tyler Posey).

Ante su regreso, Posey relató: “Trabajar con Crystal Reed siempre es genial. Nos hicimos muy cercanos mientras filmábamos la serie y luego no volví a verla desde que se fue por años (…) es genial ser adultos y trabajar juntos otra vez”.

No obstante, para su personaje el retorno de Allyson puede ser algo muy diferente: “Él no sabe qué pensar inicialmente, es como… ¿Cómo reaccionarias tú a eso?, perder a alguien, el amor de tu vida, pasan 15 años, aceptas que se fue, haces tu duelo, sigues adelante, la vida transcurre, y luego ella regresa. Realmente no sabes como reaccionar”.

“No sabes si es real, o qué, así que es muy confuso para Scott, pero obviamente, en su corazón, él siempre amó a Allyson y le encantará verla de nuevo”, concluyó.

Tyler Posey retomará su papel como Scott McCall en la secuela de Teen Wolf, que se estrena este viernes 27 de enero a través del streaming Paramount+.