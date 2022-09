El próximo lunes 12 de septiembre, a las 21:00 horas de Chile, se celebrará una nueva edición de los premios Emmys, ceremonia donde se celebra a lo mejor de la televisión estadounidense.

En esta edición N°74, se presentarán los nominados a las mejores series dramáticas, de comedia y de antología, las cuales tuvieron éxito durante su emisión y atrajeron varias opiniones positivas, tanto a la producción, como a los actores y actrices que son parte de los proyectos.

Pero en esta edición, hay sorpresas como nuevas categorías (series de antología), series entrantes, actores con más de una nominación y proyectos marcando récords.

Ceremonia previa a los Emmys

Durante el sábado 3 de septiembre, se llevaron a cabo los “Creative Arts Emmys 2022” o “Emmys Creativos”, los que premian a los mejores logros técnicos y artísticos que han sido emitidos por la televisión estadounidense. Lo anterior también incluye la masificación del contenido en las plataformas de streaming, lass que cada día va acaparando más nominaciones.

En este evento, los grandes ganadores fueron The White Lotus, Euphoria, Stranger Things, la docuserie The Beatles: Get Back y el especial Adele: One Night Only.

Allí también destacaron otros ganadores, como la serie animada Arcane, la cual se basa en el videojuego League of Legends, que ganó la categoría a Mejor Programa Animado.

Barack Obama también llamó la atención, ganando el premio a Mejor Narrador, por su trabajo en el documental Nuestros grandiosos parques nacionales de Netflix, convirtiéndose en el segundo presidente de Estados Unidos en ganar un Emmy.

Otras sorpresas

La ceremonia también tuvo su primer ganador póstumo, luego de otorgarle el premio a Mejor Intérprete de Voz al actor Chadwick Boseman, tras su trabajo como la voz de Lord T’Challa en la serie What If…?, de Disney+.

Otra sorpresa fueron los dos Emmys para el compositor y productor chileno, Cristóbal Tapia de Veer, quién ganó luego de su participación en la creación de la música para la serie The White Lotus.

El músico triunfó en las categorías a Mejor composición musical en una miniserie, telefilme o especial y Mejor música del tema principal para miniserie.

Una actriz que también marcó un precedente fue la surcoreana Lee Yoo-mi, que tras su aparición en la serie Squid Game (El juego del calamar), se llevó su galardón a Mejor actriz invitada en una serie dramática.

¿Qué nos depara la ceremonia principal de los Emmys?

Succession, Euphoria, Severance y Squid Game son las series dramáticas competidoras en esta edición de los Emmys, donde la primera presenta 25 nominaciones para este año.

En la categoría de comedia, Ted Lasso (Apple TV+), Only Murders In The Building (Hulu) y Hacks (HBO), son las que concentran la mayor cantidad de nominaciones.

Estas competirán frente a importantes nombres como The Marvelous Mrs. Maisel, Curb Your Enthusiasm, y Barry, las cuales concentran entre 66 y 44 nominaciones a la fecha, junto a varios galardones ya ganados.

También hay que tener en cuenta la presencia de una nueva categoría, la cual concentra las series limitadas o de antología, que se diferencian de las otras por contar con una sola temporada o una futura continuación con una historia o personajes diferentes a la temporada anterior.

En esta sección, entran como grandes competidores The White Lotus, de HBO, con 20 nominaciones; Dopesick, con 14 nominaciones; y Pam & Tommy con 10 nominaciones, ambas de la plataforma de streaming Hulu.

Múltiples nominaciones individuales

Dentro de las categorías individuales para los actores, actrices, directores, productores, entre otros, podemos encontrar varios nombres que se repiten hasta más de tres veces.

Un ejemplo de ello es Zendaya, la actriz ganadora de un Emmy por su papel en Euphoria, vuelve a liderar la categoría como Mejor actriz en serie dramática, además de estar nominada dos veces por la creación original de música y letras para la producción. También agrega otra nominación como productora ejecutiva.

Bill Hader es otro actor que presenta varias postulaciones: Mejor actor en serie de comedia (Barry), actor invitado en una serie de comedia (Curb Your Enthusiasm), junto a guion y dirección en serie de comedia (Barry).

Otros nombres en esta situación son: Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus), Patricica Arquette (Severance), Michael Keaton (Dopesick), Amanda Seyfried (The Dropout), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jason Bateman (Ozark).

Series que podrían darnos sorpresas

La premiada serie de HBO, The White Lotus, es uno de los proyectos con más nominaciones en sus primeros Emmys (20 en total).

Allí destaca su presencia en la categoría Mejor actriz de reparto en una serie o película limitada o de antología, donde las actrices Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Natasha Rothwell y Sydney Sweeney ocupan 5 de las 7 nominaciones. Las dos opciones restantes están ocupadas por las actrices Kaitlyn Dever y Mare Winningham, ambas por Dopesick.

La serie surcoreana y fenómeno de Netflix, Squid Game, contempla 14 nominaciones en los Emmys, siendo la primera serie de Corea del Sur en ser seleccionada para estos premios. Su presencia se encuentra dentro de las categorías como Mejor serie dramática, Actor en serie dramática, además de Actriz y actor de reparto en serie dramática.

Otros proyectos que nos podrían sorprender en estas premiaciones son las series Severance, Abbott Elementary y Yellowjackets, las cuales estrenaron sus primeras temporadas con excelente crítica entre los televidentes y expertos en televisión.

Frente a la alta competencia de esta edición, solamente queda esperar el día del evento para conocer las sorpresas de esta nueva edición, la que se transmitirá el 12 de septiembre por los canales TNT y TNT Series.